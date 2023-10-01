Справа Князєва живе та перемагає Закон у стінах Верховного Суду: на волю може вийти вбивця та агент ФСБ

Судді переглянули вирок Дарницького райсуду Києва, яким у 2020 році Олександра Шепелева було засуджено до 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти. Своїм рішенням ВС постановив, що Шепелев вже відбув це покарання.

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Пояснюємо, як це сталося.

Судді ВС під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева, яку, до речі, почали розглядати ще 30 березня поточного року — за часів головування у ВС затриманого на хабарі Всеволода Князєва, зарахували час екстрадиційного арешту у російському СІЗО колишньому нардепу. Останній намагався легалізуватися у росії як політичний біженець та вказував місцем проживання так звану “донецьку народну республіку”. Однак строк тримання особи під вартою на території іншої держави без екстрадиції не може бути врахованим до строку відбуття покарання. А росія відмовила Україні у екстрадиції Олександра Шепелева. Та судді факт відмови в екстрадиції, ймовірно, вирішили проігнорувати. Таким чином, ми можемо говорити, що вони перший раз обійшли закон.

Після того, як судді “легалізували” строк перебування Шепелева під екстредиційним арештом в російському СІЗО, вони застосували до цього строку “закон Савченко” та помножили його на два. Але правила зарахування строку попереднього ув’язнення встановлюють перелік видів попереднього ув’язнення, до якого утримання Шепелева у СІЗО в рф не підпадає. Тому зарахування цього строку як “день за два” також неможливе.

Додамо, що згодом, після відмови на адресу України, Шепелева взагалі звільнили з-під варти в рф рішенням прокурора м. Одінцово.

Фактично, колеги Всеволода Князєва В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець 6 липня 2023 року двічі пішли проти здорового глузду та законів України ухвалюючи рішення за касаційної скаргою захисту Шепелева. Цим рішенням судді “обійшли” закон та постановили, що колишній нардеп, який під час перебування під екстрадиційним арештом у росії навіть співпрацював з ФСБ, вже відбув покарання за втечу з-під варти. Крім того, ВС ще й скасував рішення про конфіскацію майна Шепелева на користь держави.

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Додамо

За наявними відомостями, під час перебування у російському СІЗО колишній український нардеп активно співпрацював з фсб, брав участь у щонайменше одній спецоперації та надавав інформацію щодо політичної ситуації в Україні. Зокрема, і цьому є документальні підтвердження, Олександр Шепелев у власноруч написаному на адресу голови фсб рф зверненні розповів про сумлінне виконання усіх завдань кураторів, особисту участь у операції цієї структури, відвідування Лубянки, старанну співпрацю з представниками силових структур країни-агресорки та бажання таким шляхом легалізуватися у росії.

Наразі Шепелев перебуває в українському СІЗО через висунуті обвинувачення в інших справах — замах на вбивство, замовне вбивство, економічні злочини, державну зраду. В одній зі справ, а саме у справі про замовне вбивство банкіра Кириченка, вже є вирок — Оболонський суд засудив Шепелева 15 років увʼязнення. Але адвокати підсудного подали апеляцію та клопочуть про те, щоб суд також застосував практику “закону Савченко” та порахував Шепелеву час, який він вже провів у СІЗО з 2018 року та додав термін увʼязнення в рф й ще 10 місяців в Угорщині. Таким чином адвокати апелюють до суду, що за вбивство банкіра Олександр Шепелев свій термін також вже відбув.

Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев у 2022 році отримав 15 років ув’язнення у справі про замовлення вбивства банкіра Сергія Кириченка. Рішення ухвалив Оболонський суд Києва.

Обвинувачення довело у суді, що вбивство Кириченка, вчинене у 2003 році в Донецьку, було викликане бажанням усунути конкурента у банківській сфері — Кириченко очолював наглядову раду “АвтоКразБанку”, а Шепелев представляв конкуруючий банк “Донкредитінвест”.

Шепелєв вирішив замовити вбивство конкурента, яке мало виглядати як звичайний побутовий злочин. За виконання злочину Шепелєв мав сплатити 40 тисяч доларів, які врешті і сплатив — 15 тисяч авансу та ще 25 тисяч — після вбивства.

Кириченко був вбитий 14 січня 2003 року у під’їзді власного будинку. З метою заплутати правоохоронців та видати вбивство за таке, що сталося з побутових мотивів — жертві було нанесено не менше 14 ударів ножем. Удари були нанесені по всьому тілу, проникаючими колотими ранами були ушкоджені серце, аорта, легені, кишечник.

Тривалий час зловмисникам вдавалося уникати покарання. Але у 2012 році резонансне вбивство було розкрите. Того ж року був затриманий та в подальшому засуджений один з свіучасників злочину, який переховувався у Швеції. А у 2013 році затримані та засуджені ще двоє співучасників.

Слід додати, що Шепелеву вдавалося переховуватися від українського правосуддя у період з 2013 по 2018 рік. Шепелев спочатку втік з України до Угорщини, звідки був виданий українським правоохоронцям, однак через деякий час він втік з-під варти в Україні до росії де понад рік провів у СІЗО. Врешті Шепелев був затриманий українськими правоохоронцями на території Київської області у лютому 2018 року. І з того часу перебуває під вартою.

У 2020 році Шепелев був засуджений на 7 років за втечу з-під варти.

Він також є фігурантом справ про розтрату коштів “Родовід банку”, організацію двох замахів на вбивство банкіра Дядечка, замовлення вбивства у 2006 році полковника УБОЗ Романа Єрохіна. Кримінальні справи за цими фактами продовжують слухатися у судах.

Шепелєв двічі (у 2006 та 2007 роках) обирався народним депутатом за списком “Блоку Юлії Тимошенко”.