Усіх суддів Верховного Суду запідозрили у корупції: США вимагають перевірки всього складу суду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Лист-«дорожня карта» реформ, яку Україні надали Сполучені штати Америки, містить чіткі вказівки та строки проведення реформування Верховного Суду, а також вказує на необхідність перевірки усіх чинних суддів з його складу, пише УНН.
Крім того, США вказують, що така перевірка необхідна у зв’язку з корупційними справами за участі Всеволода Князєва.
Цитата
«Перевірити доброчесність чинних суддів Верховного Суду у зв'язку з резонансними корупційними справами за участю колишнього голови Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду та обрати нових суддів Верховного Суду для заповнення вакантних місць за допомогою прозорого процесу із залученням незалежних експертів та громадянського суспільства», - йдеться у листі, який, як вже офіційно підтвердив прем'єр-міністр, отримала українська влада.
Примітно, що у листі партнерів вказується формулювання – «корупційними справами», тобто мова йде не лише про справу компанії Ferrexpo AG, у рамках розгляду якої Князєву інкримінують отримання хабаря у розмірі 2,7 млн доларів (частина з суми мала бути передана ще 14 суддям Великої Палати ВС).
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У своєму листі представники США також вказують, що реформування ВС має стати пріоритетом на наступні 3 – 6 місяців.
Додамо
Станом на 1 січня 2023 року кількість суддів у Верховному Суді становила 178. Всі вони при призначенні до складу ВС проходили перевірку на доброчесність та підтверджували кваліфікацію.
Нагадаємо
Всеволода Князєва 15 травня 2023 року було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти вирішенню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду і що стосувалася компанії Ferrexpo AG.
Наразі Князєв перебуває під вартою.
НАБУ і САП після затримання Князєва заявили, про викриття масштабної корупційної схеми, в якій був задіяний не лише Князів, як голова ВС, а й інші судді. За неофіційної інформацією, обшуки тоді пройшли ще у 18 суддів, пізніше лунала інформація, що у цій корупційні схемі задіяні 14 суддів. Офіційна інформація про оголошення комусь із суддів по цій справі підозри – наразі відсутня.