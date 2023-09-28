Посол США офіційно передала пропозиції Сполучених Штатів щодо реформ в Україні

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"Пані посол офіційно передала для обговорення пропозиції США щодо реформ в Україні. Ми вірні нашому шляху реформ, які змінюють нашу країну на краще та наближають вступ України до ЄС і НАТО", - зазначив Шмигаль у Telegram за підсумкаи зустрічі з Бріджит Брінк.

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З його слів, також під час зустрічі з послом США американській стороні передали "Концепт посилення стійкості демократії в Україні". "Цей документ розроблений за ініціативи Президента Володимира Зеленського та погоджений, зокрема, з керівниками антикорупційних структур в Україні", - зазначив Прем'єр.

"Для реалізації цього Концепту плануємо разом з усіма нашими партнерами створити єдиний План реформ для посилення стійкості демократії, який об’єднає в собі всі потреби щодо позитивних перетворень у різних сферах", - вказав Шмигаль.

"Також із пані Брінк обговорили пряму бюджетну підтримку з боку США, спільну роботу в межах Координаційної платформи донорів, посилення захисту українського неба", - повідомив очільник уряду.

Нагадаємо

США передали Україні список "пріоритетних реформ" у межах підтримки "зусиль з інтеграції в Європу".