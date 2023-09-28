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Посол США официально передала предложения Соединенных Штатов по реформам в Украине

Посол США официально передала предложения Соединенных Штатов по реформам в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Посол США в Киеве Бриджит Бринк официально передала украинскому правительству для обсуждения предложения США по реформам в Украине. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, пишет УНН.

Цитата

"Госпожа посол официально передала для обсуждения предложения США по реформам в Украине. Мы верны нашему пути реформ, которые меняют нашу страну к лучшему и приближают вступление Украины в ЕС и НАТО", - отметил Шмыгаль в Telegram по итогам встречи с Бриджит Бринк.

Детали

По его словам, также во время встречи с послом США американской стороне передали "Концепт усиления устойчивости демократии в Украине". "Этот документ разработан по инициативе Президента Владимира Зеленского и согласован, в частности, с руководителями антикоррупционных структур в Украине", - отметил Премьер.

"Для реализации этого Концепта планируем вместе со всеми нашими партнерами создать единый План реформ для усиления устойчивости демократии, который объединит в себе все потребности относительно положительных преобразований в различных сферах", - указал Шмыгаль.

"Также с госпожой Бринк обсудили прямую бюджетную поддержку со стороны США, совместную работу в рамках Координационной платформы доноров, усиление защиты украинского неба", - сообщил глава правительства.

Напомним

США передали Украине список "приоритетных реформ" в рамках поддержки "усилий по интеграции в Европу".

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