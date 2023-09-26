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США передали Україні список "пріоритетних реформ" у межах підтримки "зусиль з інтеграції в Європу"

США передали Україні список "пріоритетних реформ" у межах підтримки "зусиль з інтеграції в Європу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У посольстві США підтвердили, що передали Україні "перелік пріоритетних реформ" у межах незмінної підтримки Сполученими Штатами України та її зусиль з інтеграції в Європу, передає УНН.

Цитата

"У межах діалогу, що триває з Україною та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України, Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі", - ідеться у заяві посольства СЩА від 25 вересня.

Як повідомляється, "цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в межах нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують".

Деталі

У посольстві США вказали, що метою цих зусиль є "визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами".

"Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати", - навели у посольстві слова президента США Джо Байдена під час зустрічі в Білому домі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо

Зеленський провів наради щодо підсумків візиту у США та Канаду.

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