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Зеленський провів наради щодо підсумків візиту у США та Канаду

Зеленський провів наради щодо підсумків візиту у США та Канаду

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів наради, на яких підсумував результати візитів до США та Канади, а також зустручей з партнерами на полях Генасамблеї ООН. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, пише УНН.

Цитата 

“Провів сьогодні також наради щодо підсумків візиту в США й Канаду та зустрічей із лідерами держав-партнерів на полях Генеральної Асамблеї ООН. 

Усі домовленості, яких ми досягли, кожну перспективу для України – все маємо реалізувати якнайшвидше”, - сказав президент. 

Також Зеленський зазначив, що щодо кожного з напрямів буде визначено конкретного посадовця, який відповідатиме за виконання домовленостей у сферах оборони, політичної взаємодії, посилення й очищення інституцій, енергетики, відновлення.

Доповнення 

Президент приділив окрему увагу призначеній спецпредставниці США з питань відновлення України Пенні Пріцкер. 

Він зауважив, що її призначення це - чіткий символ довіри США до майбутнього України. 

“Я провів зустріч у Нью-Йорку з пані Пріцкер, вона була й у Вашингтоні – на переговорах у розширеному складі з Президентом Байденом. Продуктивний настрій. І для нас важливо, щоб спецпредставниця мала змогу якнайшвидше почати працювати з Україною та в Україні”, - додав глава держави. 

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