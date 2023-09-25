Зеленський провів нараду з урядовцями та Офісом щодо експорту зерна

Деталі

Зеленський також виділив кілька важливих пунктів, які були проговорені на нараді. Один з них - "робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною".

Цитата

"Перше: Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна. Це повністю раціонально. Друге: поступово прибираємо емоції з цієї теми за більшістю питань. Робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить. Третє: я вдячний тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та Угоди про асоціацію. Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, ми очікуємо від інших країн-сусідів. Євросоюз – це простір для взаєморозуміння та співпраці. Так і має бути", - резюмував Зеленський.

Доповнення

Словаччина, Польща та Угорщина оголосили про введені на рівні країн обмеження на імпорт українського зерна минулого тижня після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС. Суперечка загострилася після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу заборон.

Однак Україна запропонувала ЄС компромісний сценарій щодо імпорту української агропродукції. Уряд надав Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України.