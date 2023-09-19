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Україна буде позиватися до СОТ через заборону на ввезення зерна, однак пропонує компромісний сценарій - Шмигаль

Київ • УНН

 • 224059 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Україна запропонувала ЄС компромісний сценарій щодо імпорту української агропродукції. Уряд надав Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Однак, якщо Польща та Угорщина не скасують односторонні заборони, Україна заборонить імпорт до себе певних категорій товарів із цих країн, повідомив у вівторок прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

“Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Одночасно наш Уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України”, - написав прем'єр у Telegram.

За його словами, такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. Зокрема, Україна планує ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського міністерства економіки.

Водночас, Шмигаль наголосив, що Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі. Також Україна починає “антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року”.

“Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн”, - зауважив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що росія щодня атакує українські порти та аграрні підприємства, нищить інфраструктуру та елеватори.  І подальше блокування українського аграрного експорту країнами-сусідами вдарить по українській економіці, фінансах, податкових надходженнях та робочих місцях. Таке блокування також зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу.

“Ми ще раз закликаємо наших сусідів відмовитися від шкідливих та неправомірних обмежень, від політичного популізму і стати на шлях конструктивного діалогу, від якого насправді виграють всі”, - наголосив прем'єр.
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Доповнення

18 вересня перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції.

Нагадаємо

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна продовжить заборону на ввіз українського збіжжя.

Словаччина та Угорщина заявили, що продовжать заборону на імпорт зерна з України попри рішення Єврокомісії.

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