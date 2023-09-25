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Зеленский провел совещание с чиновниками и Офисом по экспорту зерна

Зеленский провел совещание с чиновниками и Офисом по экспорту зерна

Киев • УНН

 • 492513 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками и Офисом по зерновому экспорту - "скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты", передает УНН.

Детали

Зеленский также выделил несколько важных пунктов, которые были проговорены на совещании. Один из них - "работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной".

Цитата

"Первое: Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна. Это полностью рационально. Второе: постепенно убираем эмоции из этой темы по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной, и Украина все для этого делает. Третье: я благодарен тем нашим партнерам, которые не допустили нарушений торговых правил Евросоюза и Соглашения об ассоциации. Такой же конструктивной совместной работы, как и с Болгарией и Румынией, мы ожидаем от других стран-соседей. Евросоюз – это пространство для взаимопонимания и сотрудничества. Так и должно быть", - резюмировал Зеленский.

Дополнение

Словакия, Польша и Венгрия объявили о введенных на уровне стран ограничениях на импорт украинского зерна на прошлой неделе после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.

Однако Украина предложила ЕС компромиссный сценарий по импорту украинской агропродукции. Правительство предоставило Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины.

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