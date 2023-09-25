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Зеленский провел совещания по итогам визита в США и Канаду

Зеленский провел совещания по итогам визита в США и Канаду

Киев • УНН

 • 201922 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел совещания, на которых подытожил результаты визитов в США и Канаду, а также встреч с партнерами на полях Генассамблеи ООН. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Цитата 

“Провел сегодня также совещания по итогам визита в США и Канаду и встреч с лидерами государств-партнеров на полях Генеральной Ассамблеи ООН. 

Все договоренности, которых мы достигли, каждую перспективу для Украины – все должны реализовать как можно быстрее”, - сказал президент. 

Также Зеленский отметил, что по каждому из направлений будет определен конкретный чиновник, который будет отвечать за выполнение договоренностей в сферах обороны, политического взаимодействия, усиления и очистки институтов, энергетики, восстановления.

Дополнение 

Президент уделил отдельное внимание назначенной спецпредставительнице США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер. 

Он отметил, что ее назначение это - четкий символ доверия США к будущему Украины. 

“Я провел встречу в Нью-Йорке с госпожой Прицкер, она была и в Вашингтоне – на переговорах в расширенном составе с Президентом Байденом. Продуктивный настрой. И для нас важно, чтобы спецпредставительница имела возможность как можно быстрее начать работать с Украиной и в Украине”, - добавил глава государства. 

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