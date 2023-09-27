Дорожня карта, яку влада України не може проігнорувати: політолог про список "пріоритетних реформ" від США

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“План дій звучить так, що документ обов’язковий для виконання, тобто безумовний у своїй обов’язковості. Насправді те, що було оприлюднено, судячи з пояснень американської влади, — це такий перелік питань для дискусій, тобто для обговорення. Іншими словами — це можна назвати орієнтовним планом дій, тобто без обов’язкових прив’язок у часі, хоча там приблизно терміни все ж таки вказуються. Зважаючи на те, що цей документ був оприлюднений умисно американською владою... (він — ред.) виглядає так, що ця дорожня карта не може бути проігнорована українською владою незалежно від того, що хоче чи не хоче українська влада”, — розповів Воля.

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За його словами, насправді така прив’язка до реформ, пакетів надання допомоги тим чи іншим чином вже існує впродовж тривалого часу.

“Ми бачили, що до початку повномасштабної війни подібним чином узгоджувалися програми співробітництва з МВФ й, власне, в коментарі від Білого дому теж згадується, що в рамках реформ, які в тому числі погоджуються для виконання тих маячків, які потрібні для отримання допомоги від МВФ”, — пояснив Воля.

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Проте він зазначив, що в даному списку “пріоритетних реформ” звісно контекст значно ширший.

“Йдеться про те, що реформи стають необхідним моментом для того, щоб Україна й надалі отримувала допомогу. Це не значить, що Україну залишать без допомоги США чи інші західні держави, але ми бачимо, що просто в України зараз ситуація, коли немає іншого виходу, як розраховувати на допомогу західних союзників, тому в цій ситуації українська влада просто не може відмовитися від виконання тих реформ, які запропоновані американською владою і, в принципі, підтримуються іншими державами союзниками”, — сказав Воля.

Він зазначив, що якщо згадати заяви представників різних держав — Франції, Німеччини, Швеції, Європейської комісії та інших — то вони зацікавлені у впровадженні окреслених реформ.

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“... думаю, що той список реформ, то не просто список реформ, а боротьба з корупцією. Ця боротьба для української влади стає безальтернативним варіантом, тому що захід наполягатиме можливо без диктатури, але доволі чітко та однозначно на пов’язаності подальших реформ саме з отриманням чергових траншів допомоги”, — сказав Воля.

Політолог зауважив, що зараз захід формує плани довгострокової підтримки України і посилює вимоги відносно того, щоб ця допомога витрачалася ефективно і не розкрадалася завдяки корупції.

“Тому вимоги, щодо боротьби з корупцією стають вже безальтернативними для виконання українською владою, і цю безальтернативність забезпечує та обставина, що Україна зараз дуже залежна від допомоги і залежатиме від неї ще більше”, — зазначив Воля.

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У той же час Олеся Яхно зауважує — якщо реформи не будуть впроваджуватись найближчим часом, то це може вплинути на темп допомоги Україні.

“Ніхто звичайно не скаже: „Все, ми позбавляємо Україну допомоги“, але це може впливати на темпи, на додаткові моніторинги”, — сказала Яхно.

Тобто за її словами, це може знизити темп та об’єм допомоги.

“Також це може впливати на темпи нашого руху до ЄС та НАТО. Якщо ми ставимо собі за мету членство в цих організаціях, як один з елементів безпекової архітектури і безпекових гарантій у післявоєнний період, то повинні виконувати ці реформи, тому що вони на пряму є в переліку руху до ЄС”, — сказала Яхно.