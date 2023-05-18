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Два місяці в ізоляторі або 107 млн грн застави: суд обрав запобіжний захід екс-голові Верховного Суду Князєву

Два місяці в ізоляторі або 107 млн грн застави: суд обрав запобіжний захід екс-голові Верховного Суду Князєву

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду судді Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у вигляді 107 млн 360 тисяч гривень, передає кореспондент УНН з посиланням на трансляцію засідання суду.

Деталі

Під час засідання суд вирішив відправити Князєва під варту на 60 діб (до 14 липня 2023 року) із можливістю внесення застави у розмірі 107 млн 360 тисяч гривень.

Також Князєву заборонено покидати межі столиці до завершення справи.

Під час розгляду сторона звинувачення, за результатами розслідування підтвердила, що передача неправомірної вигоди відбувалася у два етапи – 3 травня та 15 травня. Отримання хабара фактично було зафіксовано на гарячому за участі голови ВС.

Також прокурори надали задокументовані телефонні розмови Князєва з іншими фігурантами у справі – Олегом Городецьким та Кирилом Горбуровим, та іншими особами, а також записи, безпосередньо, з будинку підозрюваного.

У свою чергу, у коментарі УНН Князєв заявив, що йому не було відомо про наявність пристроїв для прослуховування у своєму будинку. Також він додав, що на його думку, відповідні пристрої встановило НАБУ.

“Якщо в них (НАБУ – ред.) є матеріал, то відповідно, ці пристрої встановили вони. Мені про це нічого не було відомо”, – заявив Князєв, відповівши на запитання журналіста під час засідання суду.

Прокурор Віталій Гречишкін заявив, що Князєв орендував квартиру площею 133 квадратних метри в центрі Києва за тисячу гривень.

Він зазначив, що сторона захисту ексголови суду подала протокол оренди цієї квартири, коли подавала заперечення проти позиції обвинувачення. Цей документ датований листопадом 2017 року.

Прокуратура стверджує, що у цій квартирі Князєв фактично проживає, також там проходив обшук під час розслідування справи про корупцію у Верховному Суді.

Сторона обвинувачення наполягала на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 150 млн гривень.

Водночас сторона захисту Князєва наполягала, що підозра є недостатньо обгрунтованою, щоб обирати суворий запобіжний захід.

“Ті ризики, на які посилалася сторона обвинувачення – не знайшли свого підтвердження у тому розумінні, та у тому обсязі, на які сторона обвинувачення посилалася. Відповідно, ми переконані у тому, що існують підстави для можливості обрання більш м’якого запобіжного заходу, ніж той, який потребує сторона обвинувачення. З урахуванням цього ми просимо у задоволенні клопотання детектива відмовити. Разом з цим, якщо слідчий суддя дійде висновку щодо необхідності обрання запобіжного заходу Князєву Всеволоду Сергійовичу – ми просимо обмежитися будь-яким іншим більш м’яким запобіжним заходом, ніж тримання під вартою, зокрема таким, як: або особисте зобов’язання або домашній (цілодобовий арешт)”, – наголосив адвокат Князєва.

Що передувало

Вища рада правосуддя на своєму засіданні надала дозвіл на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Нагадаємо

Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду».

Засідання у справі декілька разів переносилися, аби узгодити деталі передачі-отримання хабара.

Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.

16 травня на Пленумі Верховного Суду було ухвалене рішення про припинення повноважень Князєва як голови суду. Він залишається суддею ВС, але наразі затриманий. Найближчим часом суд також має обрати йому запобіжний захід, водночас зробити це не було можливо без дозволу Вищої ради правосуддя.

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