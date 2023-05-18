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Актуальное
Два месяца в изоляторе или 107 млн грн залога: суд избрал меру пресечения экс-председателю Верховного Суда Князеву

Два месяца в изоляторе или 107 млн грн залога: суд избрал меру пресечения экс-председателю Верховного Суда Князеву

Киев • УНН

 • 978234 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Верховного Суда судье Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей в следственном изоляторе с возможностью внесения залога в размере 107 млн 360 тысяч гривен, передает корреспондент УНН со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Детали

Во время заседания суд решил отправить Князева под стражу на 60 суток (до 14 июля 2023) с возможностью внесения залога в размере 107 млн 360 тысяч гривен.

Также Князеву запрещено покидать пределы столицы до завершения дела.

В ходе рассмотрения сторона обвинения по результатам расследования подтвердила, что передача неправомерной выгоды происходила в два этапа – 3 мая и 15 мая. Получение взятки фактически было зафиксировано с поличным при участии председателя ВС.

Также прокуроры предоставили задокументированные телефонные разговоры Князева с другими фигурантами по делу – Олегом Городецким и Кириллом Горбуровым, и другими лицами, а также записи непосредственно из дома подозреваемого.

В свою очередь, в комментарии Князев заявил, что ему не было известно о наличии устройств для прослушивания в своем доме. Также он добавил, что, по его мнению, соответствующие устройства установило НАБУ.

“Если у них (НАБУ – ред.) есть материал, то соответственно эти устройства установили они. Мне об этом ничего не было известно”, – заявил Князев, ответив на вопросы журналиста во время заседания суда.

Прокурор Виталий Гречишкин заявил, что Князев арендовал квартиру площадью 133 квадратных метра в центре Киева за тысячу гривен.

Он отметил, что сторона защиты экс-председателя суда подала протокол аренды этой квартиры, когда подавала возражения против позиции обвинения. Этот документ датирован ноябрем 2017 года.

Прокуратура утверждает, что в квартире Князев фактически проживает, также там проходил обыск во время расследования дела о коррупции в Верховном Суде.

Сторона обвинения настаивала на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 150 млн. гривен.

В то же время сторона защиты Князева настаивала, что подозрение недостаточно обоснованно, чтобы выбирать строгую меру пресечения.

“Те риски, на которые ссылалась сторона обвинения – не нашли своего подтверждения в том смысле и в том объеме, на которые сторона обвинения ссылалась. Соответственно, мы убеждены в том, что существуют основания для возможности избрания более мягкой меры пресечения, чем требующая сторона обвинения. С учетом этого мы просим в удовлетворении ходатайства детектива отказать. Вместе с этим, если следователь судья приходит к выводу о необходимости избрания меры пресечения Князеву Всеволоду Сергеевичу – мы просим ограничиться любым другим более мягким предупреждением, чем содержание под стражей, в частности таким, как: или личное обязательство или домашний ( круглосуточный арест)”, – подчеркнул адвокат Князева.

Что предшествовало

Высший совет правосудия на своем заседании предоставил разрешение на содержание под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха, эксвладельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, по делу фигурирует определенное адвокатское объединение, которое, по сути, являлось своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное вознаграждение.

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована с поличным при участии председателя ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева как председателя суда. Он остается судьей ВС, но задержан. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, в то же время сделать это было невозможно без разрешения Высшего совета правосудия.

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