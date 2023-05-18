Князєв заявив, що пристрої прослуховування у його будинку встановило НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Обвинувачений в отриманні хабара на майже 3 млн доларів колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв у коментарі УНН заявив, що пристрої прослуховування у його будинку встановили співробітники НАБУ.
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“Якщо в них (НАБУ – ред.) є матеріали, то відповідно, ці пристрої встановили вони. Мені про це нічого не було відомо”, – заявив Князєв, відповівши на запитання журналіста під час засідання суду.
Доповнення
Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.
Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.
Сьогодні Вищий антикорупційний суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.