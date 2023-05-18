Князев заявил, что устройства прослушивания в его доме установило НАБУ

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“Если у них (НАБУ – ред.) есть материалы, то соответственно, эти устройства установили они. Мне об этом ничего не было известно”, – заявил Князев, отвечая на вопрос журналиста во время заседания суда.

Дополнение

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

Сегодня Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.