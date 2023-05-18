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Ексголова Верховного Суду Князєв орендував у центрі Києва квартиру площею 133 м² за тисячу гривень

Ексголова Верховного Суду Князєв орендував у центрі Києва квартиру площею 133 м² за тисячу гривень

Київ • УНН

 • 1200502 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Під час засідання Вищого антикорупційного суду у справі щодо обрання запобіжного заходу ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву прокурор заявив, що Князєв орендував квартиру площею 133 квадратних метри в центрі Києва за тисячу гривень, передає кореспондент УНН з посиланням на трансляцію засідання суду.

Деталі

За словами прокурора Віталія Гречишкіна, сторона захисту Князєва сама подала протокол оренди цієї квартири, коли подавала заперечення проти позиції обвинувачення. Документ датований листопадом 2017 року.
Зокрема, прокуратура стверджує, що у цій квартирі екс-голова Верховного Суду фактично проживає. Також там проходив обшук під час розслідування справи про корупцію у ВС.

Доповнення

Обвинувачений в отриманні хабара на майже 3 млн доларів колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв у коментарі УНН заявив, що пристрої прослуховування у його будинку встановили співробітники НАБУ.

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