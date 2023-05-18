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Экс-глава Верховного Суда Князев арендовал в центре Киева квартиру площадью 133 м² за тысячу гривен

Киев • УНН

 • 1200500 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Во время заседания Высшего антикоррупционного суда по делу об избрании меры пресечения экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву прокурор заявил, что Князев арендовал квартиру площадью 133 квадратных метра в центре Киева за тысячу гривен, передает корреспондент УНН со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Детали

По словам прокурора Виталия Гречишкина, сторона защиты Князева сама подала протокол аренды этой квартиры, когда подавала возражения против позиции обвинения. Документ датирован ноябрем 2017 года.
В частности, прокуратура утверждает, что в этой квартире экс-глава Верховного Суда фактически проживает. Также там проходил обыск во время расследования дела о коррупции в ВС.

Дополнение

Обвиняемый в получении взятки на почти 3 млн долларов бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев в комментарии УНН заявил, что устройства прослушивания в его доме установили сотрудники НАБУ.

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