Экс-глава Верховного Суда Князев арендовал в центре Киева квартиру площадью 133 м² за тысячу гривен

Детали

По словам прокурора Виталия Гречишкина, сторона защиты Князева сама подала протокол аренды этой квартиры, когда подавала возражения против позиции обвинения. Документ датирован ноябрем 2017 года.

В частности, прокуратура утверждает, что в этой квартире экс-глава Верховного Суда фактически проживает. Также там проходил обыск во время расследования дела о коррупции в ВС.

Дополнение

Обвиняемый в получении взятки на почти 3 млн долларов бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев в комментарии УНН заявил, что устройства прослушивания в его доме установили сотрудники НАБУ.



