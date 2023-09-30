Дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя мають у першу чергу перевірити Верховний Суд - нардеп

Він зауважив, що причетність Князєва та інших суддів ВС до корупції мають встановити правоохоронці та довести це у Вищому антикорупційному суді, однак, запит на перезапуск Верховного Суду в суспільстві є.

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"Але те, що, власне, і іноземні партнери, і українське суспільство вимагає, скажімо так, вжиття дієвих заходів стосовно перезавантаження ВС – це факт. Тому що в багатьох людей є сумніви в їх неупередженості. ВС нібито формувався за участю і міжнародних партнерів – коли відбувався добір ще за минулого президента. Але, бачте, не в повній мірі він виправдав себе. Безумовно, є недовіра і до колишнього голови суду, і до окремих суддів, думаю, що у нас запрацювала ВККС, ВРП – ми відновили роботу дисциплінарних інспекторів (ідеться про ухвалення відповідного законодавства для створення і функціонування Служби дисциплінарних інспекторіві при ВРП, робота якої, утім, ще не запущена - ред.) - у першу чергу увага цих органів має бути прикута до перевірки діяльності цього органу (Верховного Суду - ред.) і оцінювання кожного судді ВС на предмет доброчесності", - вважає Ватрас.

Він наголосив, що як нардеп не має права втручатися в ці процеси, але запевнив, що ВР готова допомогти, якщо будуть необхідні зміни до законодавства.

Нагадаємо

Лист-«дорожня карта» реформ, яку Україні надали Сполучені Штати Америки, містить чіткі вказівки та строки проведення реформування Верховного Суду, а також вказує на необхідність перевірки усіх чинних суддів з його складу.

Окрім того, США вказують, що така перевірка необхідна у зв’язку з корупційними справами за участю Всеволода Князєва.

«Перевірити доброчесність чинних суддів Верховного Суду у зв'язку з резонансними корупційними справами за участю колишнього голови Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду та обрати нових суддів Верховного Суду для заповнення вакантних місць за допомогою прозорого процесу із залученням незалежних експертів та громадянського суспільства», - ідеться у листі.

Примітно, що у листі партнерів вказується формулювання – «корупційними справами», тобто йдеться не лише про справу компанії Ferrexpo AG, у межах розгляду якої Князєву інкримінують отримання хабаря обсягои 2,7 млн доларів (частина з суми мала бути передана ще 14 суддям Великої Палати ВС).

У своєму листі представники США також вказують, що реформування ВС має стати пріоритетом на наступні 3-6 місяців.

Додамо

Всеволода Князєва 15 травня 2023 року було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти вирішенню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду і що стосувалася компанії Ferrexpo AG.

Наразі Князєв перебуває під вартою.

НАБУ і САП після затримання Князєва заявили, про викриття масштабної корупційної схеми, у якій був задіяний не лише Князєв як голова ВС, а й інші судді. За неофіційної інформацією, обшуки тоді пройшли ще у 18 суддів, пізніше лунала інформація, що у цій корупційні схемі задіяні 14 суддів. Офіційна інформація про оголошення комусь із суддів по цій справі підозри – наразі відсутня.