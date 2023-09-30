Дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя мають у першу чергу перевірити Верховний Суд - нардеп

ukru
29 березня, 17:57 • 180256 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 228461 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 201796 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 238748 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 209857 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 170412 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 170118 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 154429 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 454262 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173855 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.9 м/с
54 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 131993 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 106536 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 125105 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 71880 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 51564 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 307244 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 454264 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 499107 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 502354 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 407259 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 106536 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 228475 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 151349 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 144093 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 116746 перегляди
Актуальне
Дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя мають у першу чергу перевірити Верховний Суд - нардеп

Дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя мають у першу чергу перевірити Верховний Суд - нардеп

Київ • УНН

 • 505319 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Перезавантаження Верховного Суду після корупційного скандалу з ексголовою суду Всеволодом Князєвим вимагають не лише іноземні партнери, а й українське суспільство. Таку думку УНН висловив народний депутат, член комітету з питань правової політики Володимир Ватрас, коментуючи рекомендацію США про необхідність реформування ВС.

Він зауважив, що причетність Князєва та інших суддів ВС до корупції мають встановити правоохоронці та довести це у Вищому антикорупційному суді, однак, запит на перезапуск Верховного Суду в суспільстві є.

Цитата

"Але те, що, власне, і іноземні партнери, і українське суспільство вимагає, скажімо так, вжиття дієвих заходів стосовно перезавантаження ВС – це факт. Тому що в багатьох людей є сумніви в їх неупередженості. ВС нібито формувався за участю і міжнародних партнерів – коли відбувався добір ще за минулого президента. Але, бачте, не в повній мірі він виправдав себе. Безумовно, є недовіра і до колишнього голови суду, і до окремих суддів, думаю, що у нас запрацювала ВККС, ВРП – ми відновили роботу дисциплінарних інспекторів (ідеться про ухвалення відповідного законодавства для створення і функціонування Служби дисциплінарних інспекторіві при ВРП, робота якої, утім, ще не запущена - ред.) - у першу чергу увага цих органів має бути прикута до перевірки діяльності цього органу (Верховного Суду - ред.) і оцінювання кожного судді ВС на предмет доброчесності", - вважає Ватрас.

Він наголосив, що як нардеп не має права втручатися в ці процеси, але запевнив, що ВР готова допомогти, якщо будуть необхідні зміни до законодавства.

Нагадаємо

Лист-«дорожня карта» реформ, яку Україні надали Сполучені Штати Америки, містить чіткі вказівки та строки проведення реформування Верховного Суду, а також вказує на необхідність перевірки усіх чинних суддів з його складу.

Окрім того, США вказують, що така перевірка необхідна у зв’язку з корупційними справами за участю Всеволода Князєва.

«Перевірити доброчесність чинних суддів Верховного Суду у зв'язку з резонансними корупційними справами за участю колишнього голови Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду та обрати нових суддів Верховного Суду для заповнення вакантних місць за допомогою прозорого процесу із залученням незалежних експертів та громадянського суспільства», - ідеться у листі.

Примітно, що у листі партнерів вказується формулювання – «корупційними справами», тобто йдеться не лише про справу компанії Ferrexpo AG, у межах розгляду якої Князєву інкримінують отримання хабаря обсягои 2,7 млн доларів (частина з суми мала бути передана ще 14 суддям Великої Палати ВС).

У своєму листі представники США також вказують, що реформування ВС має стати пріоритетом на наступні 3-6 місяців.

Додамо

Всеволода Князєва 15 травня 2023 року було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти вирішенню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду і що стосувалася компанії Ferrexpo AG.

Наразі Князєв перебуває під вартою.

НАБУ і САП після затримання Князєва заявили, про викриття масштабної корупційної схеми, у якій був задіяний не лише Князєв як голова ВС, а й інші судді. За неофіційної інформацією, обшуки тоді пройшли ще у 18 суддів, пізніше лунала інформація, що у цій корупційні схемі задіяні 14 суддів. Офіційна інформація про оголошення комусь із суддів по цій справі підозри – наразі відсутня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,832.90