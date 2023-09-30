Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп

Он отметил, что причастность Князева и других судей ВС к коррупции должны установить правоохранители и доказать это в Высшем антикоррупционном суде, однако, запрос на перезапуск Верховного Суда в обществе есть.

Цитата

"Но то, что, собственно, и иностранные партнеры, и украинское общество требует, скажем так, принятия действенных мер по перезагрузке ВС – это факт. Потому что у многих людей есть сомнения в их непредвзятости. ВС якобы формировался при участии и международных партнеров – когда происходил отбор еще при прошлом президенте. Но, видите ли, не в полной мере он оправдал себя. Безусловно, есть недоверие и к бывшему председателю суда, и к отдельным судьям, думаю, что у нас заработала ВККС, ВСП – мы возобновили работу дисциплинарных инспекторов (речь идет о принятии соответствующего законодательства для создания и функционирования Службы дисциплинарных инспекторов при ВСП, работа которой, впрочем, еще не запущена - ред. ) - в первую очередь внимание этих органов должно быть приковано к проверке деятельности этого органа (Верховного Суда - ред.) и оценке каждого судьи ВС на предмет добропорядочности", - считает Ватрас.

Он подчеркнул, что как нардеп не имеет права вмешиваться в эти процессы, но заверил, что ВР готова помочь, если будут необходимые изменения в законодательство.

Напомним

Письмо-«дорожная карта» реформ, которую Украине предоставили Соединенные Штаты Америки, содержит четкие указания и сроки проведения реформирования Верховного Суда, а также указывает на необходимость проверки всех действующих судей из его состава.

Кроме того, США указывают, что такая проверка необходима в связи с коррупционными делами с участием Всеволода Князева.

«Проверить добропорядочность действующих судей Верховного Суда в связи с резонансными коррупционными делами с участием бывшего председателя Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда и избрать новых судей Верховного Суда для заполнения вакантных мест с помощью прозрачного процесса с привлечением независимых экспертов и гражданского общества», - говорится в письме.

Примечательно, что в письме партнеров указывается формулировка – «коррупционными делами», то есть речь идет не только о деле компании Ferrexpo AG, в рамках рассмотрения которого Князеву инкриминируют получение взятки в размере 2,7 млн долларов (часть из суммы должна была быть передана еще 14 судьям Большой Палаты ВС).

В своем письме представители США также указывают, что реформирование ВС должно стать приоритетом на следующие 3-6 месяцев.

Добавим

Всеволод Князев 15 мая 2023 года был задержан на взятке общим размером 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда и касалось компании Ferrexpo AG.

В настоящее время Князев находится под стражей.

НАБУ и САП после задержания Князева заявили, о разоблачении масштабной коррупционной схемы, в которой был задействован не только Князев как председатель ВС, но и другие судьи. По неофициальной информации, обыски тогда прошли еще у 18 судей, позже звучала информация, что в этой коррупционной схеме задействованы 14 судей. Официальная информация об объявлении кому-то из судей по этому делу подозрения – пока отсутствует.