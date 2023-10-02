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На тех, кто сидел в рф, "закон Савченко" не распространяется - Антон Геращенко

На тех, кто сидел в рф, "закон Савченко" не распространяется - Антон Геращенко

Киев • УНН

 • 444509 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Так называемый «закон Савченко» не распространяется на тех, кто находился под экстрадиционным арестом в россии. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Цитата

«Если человек сидел в россии – то «закон Савченко» на него не распространяется», - считает бывший советник главы МВД.

При этом, по его мнению, «закон Савченко» распространяется лишь на тех, кто находился именно в украинских СИЗО.

В целом, считает Антон Геращенко, засчитывать тем, кто уже осужден, один день пребывания в СИЗО за два дня срока наказания «абсолютно не обосновано и не нужно». При этом «закон Савченко» применяется лишь к тем, кто находился в СИЗО на момент, когда он действовал.

«Вот он действовал 1,5 года – вот на это время он применяется», - отметил он.

«Закон Савченко – вредный закон, который не имел аналогов. Ведь нигде не засчитывается день в СИЗО за два дня отбывания срока наказания. Этот закон был в пользу спецслужб россии», - считает бывший советник главы МВД.

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«За ним вышло множество лиц, которые были абсолютно опасными преступниками. Это все ухудшило криминогенную ситуацию», - резюмировал Антон Геращенко.

Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев в 2022 году получил 15 лет заключения по делу о заказе убийства банкира Сергея Кириченко. Решение принял Оболонский суд Киева.

Обвинение доказало в суде, что убийство Кириченко, совершенное в 2003 году в Донецке, было вызвано желанием устранить конкурента в банковской сфере – Кириченко возглавлял наблюдательный совет «АвтоКразБанка», а Шепелев представлял конкурирующий банк «Донкредитинвест».

Шепелев решил заказать убийство конкурента, которое должно было выглядеть как обычное бытовое преступление. За выполнение преступления Шепелев должен был уплатить 40 тысяч долларов, которые в итоге и уплатил – 15 тысяч аванса и еще 25 тысяч – после убийства.

Кириченко был убит 14 января 2003 года в подъезде собственного дома. С целью запутать правоохранителей и выдать убийство за произошедшее по бытовым мотивам, жертве было нанесено не менее 14 ударов ножом. Удары были нанесены по всему телу, проникающими колотыми ранами были повреждены сердце, аорта, легкие, кишечник.

Долгое время злоумышленникам удавалось избегать наказания. Но в 2012 году резонансное убийство было раскрыто. В том же году был задержан и в дальнейшем осужден один из соучастников преступления, который скрывался в Швеции. А в 2013 году задержаны и осуждены еще двое соучастников.

Следует добавить, что Шепелеву удавалось скрываться от украинского правосудия в период с 2013 по 2018 год. Шепелев сначала сбежал из Украины в Венгрию, откуда был выдан украинским правоохранителям, однако через некоторое время он сбежал из-под стражи в Украине в россию, где более года провел в СИЗО. Наконец Шепелев был задержан украинскими правоохранителями на территории Киевской области в феврале 2018 года. И с тех пор находится под стражей.

В 2020 году Шепелев был осужден на 7 лет за побег из-под стражи.

Он также является фигурантом дел о растрате средств “Родовид банка”, организации двух покушений на убийство банкира Дядечко, заказе убийства в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина. Уголовные дела по этим фактам продолжают слушаться в судах.

Шепелев дважды (в 2006 и 2007 годах) избирался народным депутатом по списку “Блока Юлии Тимошенко”.

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