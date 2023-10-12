"Закон Савченко" не можна було застосовувати до Шепелева: один з авторів закону про рішення Верховного Суду

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«Не можна застосовувати. Цей закон стосувався того, що українські правоохоронні органи не дотримуються законодавства, яке встановлює обмеження на проведення слідчих дій. Тобто, є строки, в які слідчі мають завершити розслідування, і строки, на які вони це розслідування можуть максимально продовжити. Буває так, що слідчі органи зловживають цим правом. І є ситуації, коли люди знаходяться без вироку суду по 5-6 й іноді більше років в місцях тимчасового утримання, чого не має бути в країні з верховенством права», - наголосив Леонід Ємець.

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За його словами, «закон Савченко» був направлений на те, щоб спонукати правоохоронні органи виконувати норми КПК, які чітко зазначають строки проведення розслідування та передачі справу до суду.



«І ці норми, відповідно, застосовуються щодо українських правоохоронних органів. Всі інші правоохоронні органи, інших країн, які діють в рамках своїх кримінально процесуальних норм - до них цей закон не застосовується», - підкреслив співавтор «Закону Савченко».

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Коментуючи питання, чи створили судді ВС власним рішенням у справі екснардепа правовий прецедент відносно застосування норми «день за два», Ємець зазначив, що «прецедентом це не є», оскільки наразі цей закон не діє.

«В нашій системи навіть немає відповідного поняття, що рішення ВС є обов’язковими. Вони мають бути обов’язковими для врахування, але все одно суди приймають рішення, виходячи зі свого розуміння процесу, норм матеріалів і процесуального права», - резюмував співавтор «Закону Савченко».

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Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В’ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу спочатку зарахувала термін екстрадиційного арешту у російському СІЗО особі, яку не було у подальшому екстрадовано за запитом України, а на додачу застосувала до цього екстрадиційного ув’язнення так званий «Закон Савченко», зарахувавши день за два.

Наразі Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ — вбивства та їх замовлення, фінансові махінації, а також має ще один вирок — 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.