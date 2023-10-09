Судді Верховного Суду підіграли злочинцю - Офіс очищення судової системи про рішення у справі Шепелева

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«Судді ККС ВС допомогли пану Шепелеву, який звинувачується у замовному вбивстві та у 2014 році втік із-під варти. У 2014 році Шепелев тричі підкупив інспектора СІЗО за 500 грн, 500 грн та 100$ і втік із під варти. Далеко не втік, адже був затриманий у рф та співпрацював із державою-агресором. Постановою ККС ВС від 06.07.23 змінено судові рішення про засудження Шепелева та присуджено 7 років позбавлення волі», - йдеться у дописі.

Експерти зазначили, що у порядку ст.577 КК зараховано час тримання під вартою у рф у зв’язку з вирішенням питання про видачу в Україну – «таким чином судді Маринич, Король та Макаровець вирішили, що останній повністю відбув покарання».

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«Свавільність постанови в частині невірного застосовування ст 577 КК полягає у тому, що, по-перше, така норма не може бути застосована щодо перебування у державі-агресорі та щодо осіб, які з агресором співпрацюють; по-друге, очевидно не може застосована бути до осіб, які втекли з-під варти в Україні; по-третє, екстрадиція Шепелева завершена не була, адже рф на збиралася видавати власного агента, а Шепелев був затриманий десь у Київській області», - зазначили експерти.

За їх словами, «на жаль, нинішній очільник Касаційного кримінального суду з колегією не надав у постанові оцінку цим фактам».

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«Такою постановою ВС відкрив ящик Пандори, коли злочинці будуть тікати з-під варти і очікувати екстрадиції десь на Мальдівах, а по поверненню будуть вважатися такими, що відбули покарання», - резюмували представники Офісу очищення судової системи, на думку яких «у даному випадку така практика не стане прецедентом».

Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В’ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу двічі допустилася помилок, спочатку у зарахуванні терміну екстрадиційного арешту особі, яку не було екстрадовано, а потім застосувавши до цього екстрадиційного ув’язнення так званий “закон Савченко”, зарахувавши день за два - хоча це суперечить нормам чинного законодавства.

Окрім того, Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ - вбивства та їх замовлення, фінансові махінації, а також має ще один вирок - 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.