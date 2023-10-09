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Судьи Верховного Суда подыграли преступнику - Офис очистки судебной системы о решении по делу Шепелева

Судьи Верховного Суда подыграли преступнику - Офис очистки судебной системы о решении по делу Шепелева

Киев • УНН

 • 612634 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Представители Офиса очистки судебной системы на странице организации в Facebook отметили, что судьи Кассационного уголовного суда Верховного Суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец помогли экс-нардепу Александру Шепелеву, который обвиняется в заказном убийстве и в 2014 году сбежал из-под стражи, сообщает УНН.

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«Судьи ККС ВС помогли господину Шепелеву, который обвиняется в заказном убийстве и в 2014 году сбежал из-под стражи. В 2014 году Шепелев трижды подкупил инспектора СИЗО за 500 грн, 500 грн и 100$ и сбежал из под стражи. Далеко не сбежал, ведь был задержан в рф и сотрудничал с государством-агрессором. Постановлением ККС ВС от 06.07.23 изменены судебные решения об осуждении Шепелева и приговорен к 7 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что в порядке ст. 577 УКУ засчитано время содержания под стражей в рф в связи с решением вопроса о выдаче в Украину – «таким образом судьи Маринич, Король и Макаровец решили, что последний полностью отбыл наказание».

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«Произвол постановления в части неверного применения ст. 577 УКУ заключается в том, что, во-первых, такая норма не может быть применена в отношении пребывания в государстве-агрессоре и в отношении лиц, которые с агрессором сотрудничают; во-вторых, очевидно не может быть применена к лицам, сбежавшим из-под стражи в Украине; в-третьих, экстрадиция Шепелева завершена не была, ведь рф на собиралась выдавать собственного агента, а Шепелев был задержан где-то в Киевской области», - отметили эксперты.

По их словам, «к сожалению, нынешний глава Кассационного уголовного суда с коллегией не предоставил в постановлении оценку этим фактам».

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«Таким постановлением ВС открыл ящик Пандоры, когда преступники будут бежать из-под стражи и ожидать экстрадиции где-то на Мальдивах, а по возвращению будут считаться отбывшими наказание», - резюмировали представители Офиса очистки судебной системы, по мнению которых «в данном случае такая практика не станет прецедентом».

Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец во время рассмотрения кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге дважды допустилась ошибок, сначала в зачете срока экстрадиционного ареста лицу, которое не было экстрадировано, а затем применив к этому экстрадиционному заключению так называемый “закон Савченко”, засчитав день за два - хотя это противоречит нормам действующего законодательства.

Кроме того, Александр Шепелев, который во время укрывания от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел - убийства и их заказы, финансовые махинации, а также имеет еще один приговор - 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.

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