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Судді ВС порушили принцип застосування “Закону Савченко”: правозахисник про рішення у справі про втечу екснардепа Шепелева

Судді ВС порушили принцип застосування “Закону Савченко”: правозахисник про рішення у справі про втечу екснардепа Шепелева

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. “Закон Савченко”, який нещодавно застосували в рамках розгляду касації екснардепа Олександра Шепелева судді Верховного суду, поширюється виключно на тих, хто перебував у місцях попереднього ув’язнення на території України. Таку думку щодо особливостей застосування закону в ексклюзивному коментарі УНН висловив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

Цитата

“Закон Савченко поширюється виключно на українську пенітенціарну систему і осіб, які перебували в системі виконання покарань... Відповідно, в терміни, коли цей закон був чинний, його застосовують. Щодо осіб, які перебували на території інших держав в місцях позбавлення волі — це росія, Таїланд або США — цей закон не має застосування”, — наголосив експерт.

Говорячи про рішення суддів Верховного Суду, які під час розгляду касаційної скарги захисту екснардепа Олександра Шепелева двічі допустилися помилок — у зарахуванні терміну екстрадиційного арешту особі, яку не було екстрадовано, та у використанні “Закону Савченко”, правозахисник зазначив, що саме цю справу він не вивчав, але “тут цей закон неаплікабельний, тому що є певне порушення принципу його застосування”.

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“І це, в принципі, вимагає перегляду і оскарження. Але оскільки це рішення ВС — тільки через пленум це можна зробити”, — зазначив він.

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“Тут якісь інші фактори зіграли, які полягали в тому, щоб знайти усі можливі ходи, аби зменшити термін покарання. Чому це так — це інша історія, це має розглядатися іншими органами. Але, як на мене, такі рішення викликають ретельну увагу і має бути аналіз з поясненням, чому ця мотивація була врахована і взята до уваги. Бо вона не мала бути врахована”, — резюмував виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

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Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В’ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу двічі допустилася помилок, спочатку у зарахуванні терміну екстрадиційного арешту особі, яку не було екстрадовано, а потім застосувавши до цього екстрадиційного ув’язнення так званий “Закон Савченко”, зарахувавши день за два — хоча це суперечить нормам чинного законодавства.

Крім того, Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ — вбивства та їх замовлення, фінансові махінації, а також має ще один вирок — 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.

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