Судьи ВС нарушили принцип применения "Закона Савченко": правозащитник о решении по делу о побеге экс-нардепа Шепелева

ukru
Эксклюзив
06:36 • 43830 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 82942 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 124830 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 158773 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 127207 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121693 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 156885 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116445 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122927 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130615 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 57900 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 42090 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 106270 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 41016 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 96629 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 124830 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 158773 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 116253 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 123300 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 156885 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 18162 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 144472 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 152049 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 156429 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 154474 просмотра
Актуальное
Судьи ВС нарушили принцип применения "Закона Савченко": правозащитник о решении по делу о побеге экс-нардепа Шепелева

Судьи ВС нарушили принцип применения "Закона Савченко": правозащитник о решении по делу о побеге экс-нардепа Шепелева

Киев • УНН

 • 1616195 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. “Закон Савченко”, который недавно применили в рамках рассмотрения кассации экс-нардепа Александра Шепелева судьи Верховного Суда, распространяется исключительно на тех, кто находился в местах предварительного заключения на территории Украины. Такое мнение относительно особенностей применения закона в эксклюзивном комментарии УНН высказал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Цитата

“Закон Савченко распространяется исключительно на украинскую пенитенциарную систему и лиц, находившихся в системе исполнения наказаний. Соответственно, в сроки, когда этот закон был действителен, его применяют. В отношении лиц, находившихся на территории других государств в местах лишения свободы — это россия, Таиланд или США — этот закон не имеет применения”, — подчеркнул эксперт.

Говоря о решении судей Верховного Суда, которые при рассмотрении кассационной жалобы защиты экс-нардепа Александра Шепелева дважды допустили ошибки — в зачислении срока экстрадиционного ареста лицу, которое не было экстрадировано, и в использовании “Закона Савченко”, правозащитник отметил, что именно это дело он не изучал, но “здесь этот закон неапликабелен, поскольку есть определенное нарушение принципа его применения”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Князева живет и побеждает Закон в стенах Верховного Суда: на волю может выйти убийца и агент ФСБ

“И это, в принципе, требует пересмотра и обжалования. Но поскольку это решение ВС — только через пленум это можно сделать”, — отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На тех, кто сидел в рф, “закон Савченко” не распространяется - Антон Геращенко

“Здесь какие-то другие факторы сыграли, которые заключались в том, чтобы найти все возможные ходы, чтобы уменьшить срок наказания. Почему это так — это другая история, это должно рассматриваться другими органами. Но, как по мне, такие решения вызывают тщательное внимание и должен быть анализ с объяснением, почему эта мотивация была учтена и взята ко вниманию. Потому что она не должна была быть учтена”, — резюмировал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всех судей Верховного Суда заподозрили в коррупции: США требуют проверки всего состава суда

Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец во время рассмотрения кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге дважды допустила ошибки, сначала в зачислении срока экстрадиционного ареста лицу, которого не было экстрадировано, а затем применив к этому экстрадиционному заключению так называемый “закон Савченко”, засчитав день за два — хотя это противоречит нормам действующего законодательства.

Кроме того, Александр Шепелев, который во время сокрытия от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел — убийства и их заказы, финансовые махинации, а также имеет еще один приговор — 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы