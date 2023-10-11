Співавтор "Закону Савченко" про рішення ВС у справі Шепелева: не розумію, чому його застосували

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«Я не розумію, чому судді ВС застосували тут закон Савченко. Й мова навіть не про те, була чи не була екстрадиція. В Законі, співавтором якого я був, прямо написано, що один день в СІЗО прирівнюється до двох днів відбування покарання в українських виправних установах, якщо особа вчинила злочин. Далі йде перелік злочинів. Тобто, Закон прямо каже, що мова - про СІЗО України, а не будь-яких інших країн», - наголосив співавтор «Закону Савченко».

Він підкреслив, що йому не відомо, чому згадані судді Першої судової палати Касаційного кримінального суду застосували «Закон Савченко».

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«Чому вони застосували цей Закон – мені не відомо. Я не розумію», - підкреслив він.

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Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В’ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу спочатку зарахувала термін екстрадиційного арешту у російському СІЗО особі, яку не було у подальшому екстрадовано за запитом України, а на додачу застосувала до цього екстрадиційного ув’язнення так званий «Закон Савченко», зарахувавши день за два.

Наразі Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ — вбивства та їх замовлення, фінансові махінації, а також має ще один вирок — 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.