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Соавтор "закона Савченко" о решении ВС по делу Шепелева: не понимаю, почему его применили

Соавтор "закона Савченко" о решении ВС по делу Шепелева: не понимаю, почему его применили

Киев • УНН

 • 658918 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. «Закон Савченко» может быть применен только к случаям, когда задержанный находился именно в украинских следственных изоляторах, а не под стражей в других странах, поэтому непонятно, почему судьи Верховного суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец применили Закон к экс-нардепу Александру Шепелеву, который находился под экстрадиционным арестом в российском СИЗО и не был передан Украине по соответствующему запросу. Об этом соавтор «Закона Савченко», бывший народный депутат Украины двух созывов и экс-заместитель министра внутренних дел Украины Николай Паламарчук сообщил в эксклюзивном комментарии УНН.

Цитата

«Я не понимаю, почему судьи ВС применили здесь закон Савченко. И речь даже не о том, была или не была экстрадиция. В законе, соавтором которого я был, прямо написано, что один день в СИЗО приравнивается к двум дням отбывания наказания в украинских исправительных учреждениях, если лицо совершило преступление. Далее следует список преступлений. То есть, Закон прямо говорит, что речь - о СИЗО Украины, а не любых других стран», - подчеркнул соавтор «Закона Савченко».

Он подчеркнул, что ему не известно, почему упомянутые судьи первой судебной палаты Кассационного уголовного суда применили «Закон Савченко».

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«Почему они применили этот Закон – мне не известно. Я не понимаю», - подчеркнул он.

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Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге сначала засчитала срок экстрадиционного ареста в российском СИЗО лицу, которое не было в дальнейшем экстрадировано по запросу Украины, а в дополнение применила к этому экстрадиционному заключению так называемый "Закон Савченко", засчитав день за два.

Сейчас Александр Шепелев, который во время укрытия от украинских правоохранителей в России активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел — убийства и их заказы, финансовые махинации, а также имеет еще один приговор — 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.

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