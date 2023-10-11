Соавтор "закона Савченко" о решении ВС по делу Шепелева: не понимаю, почему его применили

КИЕВ. 11 октября. УНН. «Закон Савченко» может быть применен только к случаям, когда задержанный находился именно в украинских следственных изоляторах, а не под стражей в других странах, поэтому непонятно, почему судьи Верховного суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец применили Закон к экс-нардепу Александру Шепелеву, который находился под экстрадиционным арестом в российском СИЗО и не был передан Украине по соответствующему запросу. Об этом соавтор «Закона Савченко», бывший народный депутат Украины двух созывов и экс-заместитель министра внутренних дел Украины Николай Паламарчук сообщил в эксклюзивном комментарии УНН.