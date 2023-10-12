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"Закон Савченко" нельзя было применять к Шепелеву: один из авторов закона о решении Верховного Суда

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. «Закон Савченко» касался ситуаций, когда украинские правоохранительные органы не придерживались законодательства, устанавливающего ограничения на проведение следственных действий, поэтому судьи Верховного суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец не должны были применить Закон к экс-нардепу Александру Шепелеву, который находился под экстрадиционным арестом в российском СИЗО и не был передан Украине по соответствующему запросу. Такое мнение юрист и правовед, соавтор «Закона Савченко» Леонид Емец высказал в эксклюзивном комментарии УНН.

Цитата

«Нельзя применять. Этот закон касался того, что украинские правоохранительные органы не соблюдают законодательство, которое устанавливает ограничения на проведение следственных действий. То есть, есть сроки, в которые следователи должны завершить расследование, и сроки, на которые они это расследование могут максимально продлить. Бывает так, что следственные органы злоупотребляют этим правом. И есть ситуации, когда люди находятся без приговора суда по 5-6 и иногда более лет в местах временного содержания, чего не должно быть в стране с верховенством права», - отметил Леонид Емец.

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По его словам, «закон Савченко» был направлен на то, чтобы побудить правоохранительные органы выполнять нормы УПК, которые четко указывают сроки проведения расследования и передачи дела в суд.


«И эти нормы, соответственно, применяются в отношении украинских правоохранительных органов. Все остальные правоохранительные органы, других стран, которые действуют в рамках своих уголовно процессуальных норм - к ним этот закон не применяется», - подчеркнул соавтор «Закона Савченко».

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Комментируя вопрос, создали ли судьи ВС собственным решением по делу экс-нардепа правовой прецедент относительно применения нормы «день за два», Емец отметил, что «прецедентом это не является», поскольку сейчас этот закон не действует.

«В нашей системе даже нет соответствующего понятия, что решения ВС являются обязательными. Они должны быть обязательными для учета, но все равно суды принимают решения, исходя из своего понимания процесса, норм материалов и процессуального права», - резюмировал соавтор «Закона Савченко».

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Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге сначала засчитала срок экстрадиционного ареста в российском СИЗО лицу, которое не было в дальнейшем экстрадировано по запросу Украины, а в дополнение применила к этому экстрадиционному заключению так называемый «Закон Савченко», засчитав день за два.

Сейчас Александр Шепелев, который во время укрытия от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по низким количеством громких дел  — убийства и их заказ, финансовые махинации, а также имеет еще один приговор — 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.

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