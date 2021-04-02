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Політичні погляди на вакцинацію від COVID-19 не повинні замінювати доказову медицину - епідеміолог

Київ • УНН

 • 11480 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк переконана, що політичні погляди на вакцинацію від COVID-19 не повинні замінювати доказову медицину, а критика з боку окремих народних депутатів тільки шкодить довірі до вакцин і піддає життя людей небезпеці.

Цитата

“Я думаю, що це взагалі потрібно акуратно коментувати, щоб не зустрічалося з тієї доказовою медициною, яка існує в світі. Вакцинація сама по собі апріорі потрібна і важлива і не може бути оскаржена. І ось тут мені бачиться вже моральний злочин — відмовляти людей від вакцинації в цілому. І коли депутати критикують виходячи зі своїх політичних поглядів поставки, роботу міністерства, організацію вакцинації, це їхня особиста думка, яка частково створює в суспільстві відчуття, що щось йде не так”, — вважає Сояк.

Деталі

Епідеміолог звернула увагу на те, що сучасний світ і Україна вперше зіткнулася з пандемією, але Міністерство охорони здоров’я робить максимально з того, що можливо.

“У перший раз зіткнулися з такою пандемією, але все що міністр Степанов робить, виглядає так, що він дуже старається. Для своєї посади він робить максимально багато. Але п’ять ж таки, складно порівнювати, тому що ще ніхто не був в такій складній ситуації”, — підкреслила Сояк.

Доповнення

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав не політизувати тему вакцинації, а “хайпувати на чомусь іншому”. За словами міністра, необережна заява може серйозно вплинути на динаміку вакцинації, а мова йде про збереження життя.

А Президент України Володимир Зеленський окремо закликав політиків не дискредитувати процес вакцинації.

Раніше Петро Порошенко розкритикував ввезену в Україну вакцину AstraZeneca/Covishield, назвавши її “гівном”. Але разом з тим однопартієць Порошенко Олексій Гончаренко вакцинувався Covishield і сказав, що відчуває себе “відмінно” після щеплення.

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