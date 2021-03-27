Зеленський помітив масштабну кампанію дискредитації вакцини з Індії і попередив політиків про відповідальність

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“Кількість вакцинованих і темп вакцинації в Україні зростають щоденно. Звісно, ці показники ще далекі від ідеалу, але треба визнати, що з відставанням від плану вакцинації зіткнулись і всі країни Європейського Союзу. Ми активно працюємо для успішного виконання плану вакцинації в Україні. Для цього важливими є й готовність суспільства робити щеплення, і забезпечення України достатньою кількістю вакцин”, — наголосив Зеленський.

За його словами, процес вакцинації стикається зі складнощами, адже в Індії діє обмеження на експорт вакцини, і Україна розраховує, що індійський уряд перегляне це рішення.

“Проте варто розуміти, що позитивному вирішенню цього питання аж ніяк не сприяють, а швидше — сильно заважають і публічні висловлювання окремих українських політиків. Вони почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом”, — зазначив Президент.

Деталі

Зеленський зауважив, що політичні діячі втратили голову у гонитві за швидкою популярністю, і їм байдуже, що від їхніх негативних висловлювань щодо вакцини можуть помирати українці.

“Я переконливо закликаю цих політиків: дуже зважено підбирайте слова, які вилітають з вашої ротової порожнини. Бо за кожне з цих слів неодмінно доведеться відповідати. І перед законом України, і перед Богом. Що для вас більший аргумент — вирішуйте самі”, — додав Президент.

Ситуація з вакцинами в Україні

Зеленський нагадав, що минулого тижня Україна отримала 215 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech і очікує наступну партію препарату найближчими тижнями. Глава держави зауважив, що підписаний контракт передбачає майже 2 мільйони доз вакцини.

“Окрім Китаю, вакцину від Sinovac використовують уже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення нею отримали Президент Ердоган і Патріарх Варфоломій”, — зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам осіб, що красномовно свідчить про визнання її безпечності та якості.

Довідково

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

За даними МОЗ, 17 939 людей було щеплено проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 року в Україні.

192 264 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа.

▪️ Щеплення проводилось 180 мобільними бригадами з імунізації та 493 пунктами щеплення.

▪️ Станом на 26 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 356 308 людей.