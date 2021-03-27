В Україні вже 1,632 млн випадків COVID-19, за добу - 17 424

КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,632 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 26 березня, — 17,4 тисячі, менше, ніж добою раніше. Госпіталізацій за добу — 4,7 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу — 290. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.