В Україні вже 1,632 млн випадків COVID-19, за добу - 17 424
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,632 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 26 березня, — 17,4 тисячі, менше, ніж добою раніше. Госпіталізацій за добу — 4,7 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу — 290. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
Цитата
“17 424 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників”, — йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
▪️ госпіталізовано — 4 747 осіб;
▪️ летальних випадків — 290;
▪️ одужало — 7 124 особи;
▪️ здійснено тестувань за добу — 123 500 (зокрема методом ПЛР — 55 500, методом ІФА — 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 45 530).
За весь час пандемії в Україні:
▪️ захворіло — 1 632 131 особа;
▪️ одужало — 1 297 282 особи;
▪️ летальних випадків — 31 751;
▪️ проведено ПЛР-тестувань — 7 945 044.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).
Щеплення в Україні
Додається, що 17 939 людей було щеплено проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 року в Україні.
192 264 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа.
▪️ Щеплення проводилось 180 мобільними бригадами з імунізації та 493 пунктами щеплення.
▪️ Станом на 26 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 356 308 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
-
- м. Київ — 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;
-
- Вінницька область — 724 випадки/ 830 щеплень;
-
- Волинська область — 370 випадків/ 280 щеплень;
-
- Дніпропетровська область — 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;
-
- Донецька область — 802 випадки/ 770 щеплень;
-
- Житомирська область — 813 випадків/ 690 щеплень;
-
- Закарпатська — 353 випадки/ 420 щеплень;
-
- Запорізька область — 599 випадків/ 590 щеплень;
-
- Івано-Франківська область — 373 випадки/ 629 щеплень;
-
- Київська область — 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;
-
- Кіровоградська область — 172 випадки/ 460 щеплень;
-
- Луганська область — 167 випадків/ 340 щеплень;
-
- Львівська область — 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;
-
- Миколаївська область — 454 випадки/ 600 щеплень;
-
- Одеська область — 1 282 випадки/ 400 щеплень;
-
- Полтавська область — 673 випадки/ 700 щеплень;
-
- Рівненська область — 553 випадки/ 650 щеплень;
-
- Сумська область — 567 випадків/ 1 080 щеплень;
-
- Тернопільська область — 628 випадків/ 590 щеплень;
-
- Харківська область — 1 132 випадки/ 390 щеплень;
-
- Херсонська область — 174 випадки/ 1 190 щеплень;
-
- Хмельницька область — 822 випадки/ 640 щеплень;
-
- Черкаська область — 548 випадків/ 710 щеплень;
-
- Чернівецька область — 516 випадків/ 270 щеплень;
-
- Чернігівська область — 625 випадків/ 510 щеплень.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.
19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.