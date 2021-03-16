"Гівно" Порошенка розлякало людей від вакцинації - Степанов

Необережна заява може серйозно вплинути на динаміку, а мова йде про збереження життя, наголосив міністр. Як приклад він навів заяву Петра Порошенка про те, що вакцина Covishield “гівно”, яка розлякала людей.

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“Додатково до надлишкових доз ми приєднали людей, які мають публічну вагу в суспільстві для популяризації вакцинації. Чому ми це зробили? Тому що будь-яка заява щодо неякісної вакцини, одне слово, вибачте будь-ласка, „гівно“ вклало внесок в вакцинацію. Відразу декілька відсотків людей просто не захотіло вакцинуватися”, — прокоментував Степанов.

Міністр також додав, що це при тому, що за останні 11 місяців довелося докласти багато зусиль для розвитку системи охорони здоров’я, яку президент Порошенко залишив у “спадок”.

“Щодо Порошенка — я людина, яка пожинає наслідки його президенства в системі охорони здоров’я”, — резюмував він.

Контекст

Петро Порошенко розкритикував ввезену в Україну вакцину AstraZeneca/Covishield, назвавши її “гівном”. Та разом з тим однопартієць Порошенка Олексій Гончаренко вакцинувався Covishield і сказав, що почувається “відмінно” після щеплення.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Вакциною Covishield зробив щеплення міністр Степанов собі та своїм батькам.

Станом на 16 березня в черзі на вакцинацію майже 270 тис. українців.