Не гівно: нардеп від “ЄС” Гончаренко розповів, як почуває себе після вакцинації Covishield

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“Пройшло все добре, вчора почував себе відмінно. Сьогодні маю невелику температуру, таке собі почуття, але така реакція буває і це нормально. Я вважаю, що потрібно пропагувати вакцинацію, і тому я пішов і зробив”, — зазначив він.

Порівнюючи вакцини, Гончаренко назвав Сovishield “Жигулі”.

“Звичайно, я особисто бажав зробити і використати щеплення Pfizer, і щоб в Україні її всі використовували. Але наведу таку аналогію: Pfizer це Mercedes, AstraZeneca це Fiat, а CoviShield це як колись будували завод по технології Fiat, але випускали Жигулі. CoviShield це Жугулі.

Але Жигулі це теж машина, на ній теж їздять люди. І тут так само. Я би бажав, щоб в Україні була краща вакцина, але яка є така є, вона безпечна, нею можна і потрібно користуватися. Вона так само врятує чиєсь життя 100%”, — наголосив Гончаренко.

Раніше

Петро Порошенко розкритикував ввезену в Україну вакцину AstraZeneca/Covishield, назвавши її “гівном”. Та разом з тим, станом на 10 березня в Україні вакцинувалось вже більше 23 тисяч людей і скарг на серйозну “побочку” не зафіксовано.

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.