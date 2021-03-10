Не говно: нардеп от "ЕС" Гончаренко рассказал, как чувствует себя после вакцинации Covishield

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"Прошло все хорошо, вчера чувствовал себя отлично. Сегодня имею небольшую температуру, такое себе чувство, но такая реакция бывает и это нормально. Я считаю, что нужно пропагандировать вакцинацию, и поэтому я пошел и сделал", - отметил он.

Сравнивая вакцины, Гончаренко назвал Сovishield "Жигули".

"Конечно, я лично хотел сделать и использовать прививки Pfizer, и чтобы в Украине ее все использовали. Но приведу такую аналогию: Pfizer это Mercedes, AstraZeneca это Fiat, а CoviShield это как когда-то строили завод по технологии Fiat, но выпускали Жигули. CoviShield это Жугули.

Но Жигули это тоже машина, на ней тоже ездят люди. И здесь так же. Я бы хотел, чтобы в Украине была лучше вакцина, но какая есть - такая есть, она безопасна, ее можно и нужно использовать. Она так же спасет чью-то жизнь 100%", - отметил Гончаренко.

Ранее

Петр Порошенко раскритиковал ввезенную в Украину вакцину AstraZeneca/Covishield, назвав ее "говном". Но вместе с тем, по состоянию на 10 марта в Украине вакцинировалось уже более 23 тысяч человек и жалоб на серьезную "побочку" не зафиксировано.

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививки получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.