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"Говно" Порошенко распугали людей от вакцинации - Степанов

"Говно" Порошенко распугали людей от вакцинации - Степанов

Киев  •  УНН

 • 28632 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Во время прививочной кампании политикам очень важно следить за своими словами. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире “Свобода слова на ICTV”, сообщает УНН.

Неосторожное заявление может серьезно повлиять на динамику, а речь идет о сохранении жизни, подчеркнул министр. В качестве примера он привел заявление Петра Порошенко о том, что вакцина Covishield “говно”, которая распугала людей.

Цитата

“Дополнительно к избыточным дозам мы присоединили людей, которые имеют публичный вес в обществе для популяризации вакцинации. Почему мы это сделали? Потому что любое заявление о некачественной вакцине, в общем, простите пожалуйста, „говно“ вложило вклад в вакцинацию. Сразу несколько процентов людей просто не захотело вакцинироваться”, — прокомментировал Степанов.

Министр также добавил, что это при том, что за последние 11 месяцев пришлось приложить много усилий для развития системы здравоохранения, которую президент Порошенко оставил в “наследство”.

“О Порошенко — я человек, который пожинает последствия его президентства в системе здравоохранения”, — резюмировал он.

Контекст

Петр Порошенко раскритиковал ввезенную в Украину вакцину AstraZeneca/Covishield, назвав ее “говном”. Но вместе с тем однопартиец Порошенко Алексей Гончаренко вакцинировался Covishield и сказал, что чувствует себя “отлично” после прививки.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Вакциной Covishield сделал прививку министр Степанов себе и своим родителям.

По состоянию на 16 марта в очереди на вакцинацию почти 270 тыс. украинцев.

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