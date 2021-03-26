Не політизуйте тему вакцинації, хайпуйте на чомусь іншому – Степанов

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"Будь ласка, не політизуйте тему вакцинації, хайпуйте на чомусь іншому. Не треба політизувати якість вакцини та виробників вакцин. Країни, на території яких знаходяться виробники вакцин – вони просто обмежують експорт", - зазначив Степанов.

Деталі

Міністр охорони здоров'я вважає, що політизація процесу вакцинації шкодить взаємовідносинам України з виробниками вакцин.

"Велика проблема, яка у нас є, – це політизація процесу. Після того, як приїхала Covishield, і ми розпочали щеплення, (…) один із лідерів політичного бомонду України – п'ятий президент – заявив, що те, що приїхало (не можу собі дозволити в ефірі це слово сказати)… Через три дні у мене розмова з виробником: а що у вас відбувається?", - розповів глава МОЗ.

Подібні випадки впливають потім на те, що виробники вакцин можуть надавати перевагу іншим країнам, які так само поряд з Україною стоять у черзі на постачання, зауважив Степанов

Контекст

Петро Порошенко розкритикував ввезену в Україну вакцину AstraZeneca/Covishield, назвавши її “гівном”. Та разом з тим однопартієць Порошенка Олексій Гончаренко вакцинувався Covishield і сказав, що почувається “відмінно” після щеплення.

Все про вакцинацію в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Вже 174 325 людей щеплено з початку вакцинальної кампанії. Лише 18 738 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 25 березня.

На 25 березня Міністерство охорони здоров’я зафіксувало 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцини від коронавірусу, а також 3 випадки, коли пацієнтам був необхідний тимчасовий нагляд лікарів або надання відповідної медичної допомоги.

Напередодні Степанов заявив про затримки з постачанням Covishield через заборону уряду Індії на експорт вакцин. Він також висловив надію, що Індія відновить експорт вакцини від коронавірусу на початку квітня.

При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.