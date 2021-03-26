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Не политизируйте тему вакцинации, хайпуйте на чем-то другом - Степанов

Не политизируйте тему вакцинации, хайпуйте на чем-то другом - Степанов

Киев  •  УНН

 • 12151 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал не политизировать тему вакцинации, сообщает УНН со ссылкой на телеканал Украина 24.

Цитата:

"Пожалуйста, не политизируйте тему вакцинации, хайпуйте на чем-то другом. Не надо политизировать качество вакцины и производителей вакцин. Страны, на территории которых находятся производители вакцин - они просто ограничивают экспорт", - отметил Степанов.

Детали

Министр здравоохранения считает, что политизация процесса вакцинации вредит взаимоотношениям Украины с производителями вакцин.

"Большая проблема, которая у нас есть, - это политизация процесса. После того, как приехала Covishield, и мы начали прививки, (...) один из лидеров политического бомонда Украины - пятый президент - заявил, что то, что приехало (не могу себе позволить в эфире слово сказать)... Через три дня у меня разговор с производителем: а что у вас происходит?", - рассказал глава Минздрава.

Подобные случаи влияют потом на то, что производители вакцин могут отдавать предпочтение другим странам, которые так же рядом с Украиной стоят в очереди на поставку, отметил Степанов

Контекст

Петр Порошенко раскритиковал ввезенную в Украину вакцину AstraZeneca/Covishield, назвав ее "говном". Но вместе с тем однопартиец Порошенко Алексей Гончаренко вакцинировался Covishield и сказал, что чувствует себя "отлично" после прививки.

Все о вакцинации в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Уже 174 325 человек привито с начала прививочной кампании. Только 18 738 человек привито против COVID-19 за сутки 25 марта. На 25 марта Министерство здравоохранения зафиксировало 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины от коронавируса, а также 3 случая, когда пациентам был необходим временный надзор врачей или предоставления соответствующей медицинской помощи.

Накануне Степанов заявил о задержках с поставками Covishield из-за запрета правительства Индии на экспорт вакцин. Он также выразил надежду, что Индия возобновит экспорт вакцины от коронавируса в начале апреля.

При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будут проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.

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