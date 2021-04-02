Политические взгляды на вакцинацию от COVID-19 не должны заменять доказательную медицину - эпидемиолог

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“Я думаю, что это вообще нужно аккуратно комментировать, чтобы не пересекалось с той доказательной медициной, которая существует в мире. Вакцинация сама по себе априори нужна и важна и не может быть оспорена. И вот здесь мне видится уже моральное преступление — отговаривать людей от вакцинации в целом. И когда депутаты критикуют исходя из своих политических взглядов поставки, работу министерства, организацию вакцинации, это их личное мнение, которое отчасти создает в обществе ощущение, что что-то идет не так”, — считает Сояк.

Детали

Эпидемиолог обратила внимание на то, что современный мир и Украина впервые столкнулась с пандемией, но Министерство здравоохранения делает максимально из того, что возможно.

“В первый раз столкнулись с такой пандемией, но все что министр Степанов делает, выглядит так, что он очень старается. Для своей должности он делает максимально много. Но пять же таки, сложно сравнивать, потому что еще никто не был в такой сложной ситуации”, — подчеркнула Сояк.

Дополнение

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов призвал не политизировать тему вакцинации, а “хайповать на чем-то другом”. По словам министра, неосторожное заявление может серьезно повлиять на динамику вакцинации, а речь идет о сохранении жизни.

А Президент Украины Владимир Зеленский отдельно призвал политиков не дискредитировать процесс вакцинации.

Ранее Петр Порошенко раскритиковал ввезенную в Украину вакцину AstraZeneca/Covishield, назвав ее “говном”. Но вместе с тем однопартиец Порошенко Алексей Гончаренко вакцинировался Covishield и сказал, что чувствует себя “отлично” после прививки.