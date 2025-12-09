По Україні вдруге за день аварійні відключення світла: цього разу у більшості регіонів

По Україні вдруге за день застосовують аварійні відключення електроенергії - цього разу у більшості регіонів, повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак - повідомили в Укренерго сьогодні після 15 години.

Раніше сьогодні про екстрені відключення у НЕК повідомляли близько 8:30.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, зазначили в компанії.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.

