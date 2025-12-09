$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 11320 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 18734 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 30422 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 22216 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 27368 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 38046 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32864 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34634 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32423 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
По Україні вдруге за день аварійні відключення світла: цього разу у більшості регіонів

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Укренерго вдруге за день застосовує аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів України. Причиною є наслідки масованих ракетно-дронових атак, графіки знеструмлень тимчасово не діють.

По Україні вдруге за день аварійні відключення світла: цього разу у більшості регіонів

По Україні вдруге за день застосовують аварійні відключення електроенергії - цього разу у більшості регіонів, повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак

- повідомили в Укренерго сьогодні після 15 години.

Раніше сьогодні про екстрені відключення у НЕК повідомляли близько 8:30.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, зазначили в компанії.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна