По Україні вдруге за день аварійні відключення світла: цього разу у більшості регіонів
Київ • УНН
Укренерго вдруге за день застосовує аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів України. Причиною є наслідки масованих ракетно-дронових атак, графіки знеструмлень тимчасово не діють.
По Україні вдруге за день застосовують аварійні відключення електроенергії - цього разу у більшості регіонів, повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак
Раніше сьогодні про екстрені відключення у НЕК повідомляли близько 8:30.
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, зазначили в компанії.
"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.
