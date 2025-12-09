$42.070.01
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 11651 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 30992 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 22473 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 27491 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 38140 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 32888 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34648 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32437 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34352 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
По Украине второй раз за день аварийные отключения света: на этот раз в большинстве регионов

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Укрэнерго второй раз за день применяет аварийные отключения электроэнергии в большинстве регионов Украины. Причиной являются последствия массированных ракетно-дроновых атак, графики обесточиваний временно не действуют.

По Украине второй раз за день аварийные отключения света: на этот раз в большинстве регионов

По Украине второй раз за день применяют аварийные отключения электроэнергии - на этот раз в большинстве регионов, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления ограничений - последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак

- сообщили в Укрэнерго сегодня после 15 часов.

Ранее сегодня об экстренных отключениях в НЭК сообщали около 8:30.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, отметили в компании.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Правительство готовит перераспределение электроэнергии для бытовых потребителей и сокращение продолжительности отключений света09.12.25, 13:33

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина