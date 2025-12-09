По Украине второй раз за день аварийные отключения света: на этот раз в большинстве регионов
Киев • УНН
Укрэнерго второй раз за день применяет аварийные отключения электроэнергии в большинстве регионов Украины. Причиной являются последствия массированных ракетно-дроновых атак, графики обесточиваний временно не действуют.
По Украине второй раз за день применяют аварийные отключения электроэнергии - на этот раз в большинстве регионов, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления ограничений - последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак
Ранее сегодня об экстренных отключениях в НЭК сообщали около 8:30.
Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, отметили в компании.
"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.
