$41.760.03
48.660.10
ukenru
11:39 • 642 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 7684 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 12982 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 13315 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 14883 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 14971 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 14206 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 27725 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20294 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
21 жовтня, 05:00 • 17163 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо збільшення фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони на майже 350 млрд гривень. Зміни до Держбюджету-2025 передбачають збільшення фінансування на 324,7 млрд гривень, включаючи 301,2 млрд для Міноборони.

Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо збільшення фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони на майже 350 млрд гривень. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.

Деталі

Законопроєкт №14103 підтримали 297 народних депутатів. Відповідно до проєкту закону, передбачається внести зміни до Державного бюджету-2025, якими пропонується збільшити фінансування сектору безпеки і оборони на 324,7 млрд гривень. У тому числі збільшення для Міністерства оборони видатків загального фонду на 301,2 млрд гривень та спеціального фонду на 8,5 млрд гривень.

Парламент також доручив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку невідкладно підписати законопроєкт і направити на підпис Президенту.

Нагадаємо

У Верховній Раді представили проєкт Державного бюджету на 2026 рік. 2,8 трлн гривень планується витратити на національну безпеку і оборону, а рекордні 955 млрд гривень - на закупівлю та виробництво озброєння.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Верховна Рада України