Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо збільшення фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони на майже 350 млрд гривень. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.
Деталі
Законопроєкт №14103 підтримали 297 народних депутатів. Відповідно до проєкту закону, передбачається внести зміни до Державного бюджету-2025, якими пропонується збільшити фінансування сектору безпеки і оборони на 324,7 млрд гривень. У тому числі збільшення для Міністерства оборони видатків загального фонду на 301,2 млрд гривень та спеціального фонду на 8,5 млрд гривень.
Парламент також доручив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку невідкладно підписати законопроєкт і направити на підпис Президенту.
Нагадаємо
У Верховній Раді представили проєкт Державного бюджету на 2026 рік. 2,8 трлн гривень планується витратити на національну безпеку і оборону, а рекордні 955 млрд гривень - на закупівлю та виробництво озброєння.