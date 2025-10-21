Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект об увеличении финансового обеспечения сектора безопасности и обороны почти на 350 млрд гривен. Изменения в Госбюджет-2025 предусматривают увеличение финансирования на 324,7 млрд гривен, включая 301,2 млрд для Минобороны.
Верховная Рада приняла в целом законопроект об увеличении финансового обеспечения сектора безопасности и обороны почти на 350 млрд гривен. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.
Детали
Законопроект №14103 поддержали 297 народных депутатов. В соответствии с проектом закона, предполагается внести изменения в Государственный бюджет-2025, которыми предлагается увеличить финансирование сектора безопасности и обороны на 324,7 млрд гривен. В том числе увеличение для Министерства обороны расходов общего фонда на 301,2 млрд гривен и специального фонда на 8,5 млрд гривен.
Парламент также поручил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать законопроект и направить на подпись Президенту.
Напомним
В Верховной Раде представили проект Государственного бюджета на 2026 год. 2,8 трлн гривен планируется потратить на национальную безопасность и оборону, а рекордные 955 млрд гривен - на закупку и производство вооружения.