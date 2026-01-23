Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв

У соцмережах і деяких медіа поширюються твердження про нібито запровадження в Україні платних доріг на вимогу ЄС, обов’язкового техогляду для всіх авто вже у 2026 році та придорожнього контролю з тотальними перевірками.

У Міністерстві розвитку громад та територій України зазначають, що наразі відповідні рішення не ухвалені, а євроінтеграційні зміни в транспортній сфері передбачають насамперед розробку законодавства, поетапні реформи та посилення безпеки і прозорості процедур, з фокусом на комерційні перевезення, передає УНН.

У профільному міністерстві вирішили розібрати три найпопулярніші міфи та пояснити, що за ними насправді стоїть.

Міф 1. ЄС змусить Україну зробити дороги платними

Європейська інтеграція не означає автоматичного запровадження платного проїзду. Станом на зараз в Україні немає ухвалених рішень, які б вводили плату за проїзд на існуючих дорогах загального користування.

Як це створено та працює у Європі

Важливий нюанс: у багатьох країнах ЄС справді є платні дороги, але не в усіх. Спільне для більшості інше: наявність законодавчої рамки, яка дозволяє (або регулює) платні дороги за певних умов. Власне, потреба мати такі правила і є тим, що вважають важливою частиною євроінтеграційних зобов’язань.

Найчастіше платний проїзд стосується:

нових або реконструйованих автомагістралей;

альтернативних маршрутів із вищим рівнем сервісу;

окремих ділянок, зокрема для вантажного транспорту.

Який вигляд система може мати в Україні

Заявлена логіка така сама: платна дорога може існувати лише як альтернатива безкоштовній, а не замість неї. І навіть тоді це не "одним рішенням", а через окремі рішення держави з урахуванням економічної доцільності та інтересів користувачів.

Чому платні дороги — це не завтрашній день для українських водіїв

Щоб будь-що в цьому напрямі стало можливим, спочатку треба:

1. Напрацювати й ухвалити відповідне законодавство.

2. Визначити модель реалізації, джерела фінансування, правила тарифікації, контролю якості.

Плюс впливає ще один потужний фактор: під час війни у державному бюджеті немає коштів на масове будівництво нових доріг, які потенційно могли б стати платними.

Тому як одна з теоретичних моделей, на думку експертів галузі, фігурує публічно-приватне партнерство: інвестор будує, а потім отримує дохід через оплату проїзду.

Міф 2. У 2026 році введуть обов’язковий техогляд для всіх авто за вимогою ЄС

У профільному міністерстві зазначають: рішення про негайне або масове запровадження обов’язкового технічного контролю (ОТК) для всіх автомобілів, включно з легковими, не ухвалили. Тобто сценарій "у 2026-му всі власники легковиків шикуються в черги" не має під собою законодавчого підґрунтя.

Навіщо тоді ця реформа взагалі

Європейська логіка ОТК проста: на дорогах має бути менше технічно небезпечного транспорту. Навіть якщо людина не кермує сама, вона все одно хоче, щоб поруч їхали справні авто, автобуси і вантажівки.

Окремий практичний момент: українські авто при перетині кордону з деякими державами вже можуть потребувати чинного техогляду (зокрема йдеться про Румунію та Молдову). Тобто тема технічної справності давно перестала бути просто теорією.

Про що саме йдеться в українському контексті

Реформа ОТК, яку обговорюють у зв’язку з євроінтеграцією, фокусується на тому, щоб одномоментно навантажити мільйони власників легковиків, а:

підвищити безпеку дорожнього руху;

усунути корупційні практики;

запровадити прозорі та зрозумілі процедури.

Йдеться про поетапні рішення, насамперед для комерційного транспорту (перевезення пасажирів і вантажів), і про модернізацію самої системи ОТК.

Також обговорюється можливість контролю для вживаного транспорту, який вперше завозитимуть в Україну, щоб імпорт не перетворювався на ввезення технічно проблемних машин.

Чому без законотворців зміни неможливі

Зараз ОТК в Україні — обов’язковий для комерційного транспорту: таксі, автобусів, вантажівок. Якщо держава захоче розширити вимоги на легкові авто, спершу потрібно:

1. Щоб Верховна Рада ухвалила відповідні закони.

2. Паралельно реформувати процедури й контроль, щоб це не стало конвеєром фіктивних довідок.

Міф 3. Придорожній контроль введуть, щоб штампувати нові штрафи і влаштувати тотальні перевірки

Зараз в Україні не впроваджують придорожній контроль як нову систему для будь-якого виду транспорту.

Що таке придорожній контроль в європейській практиці

У ЄС це стандартний інструмент, який спрямований на:

перевірку безпеки перевезень;

дотримання режимів праці та відпочинку водіїв;

технічний стан транспорту на маршрутах;

правильність кріплення вантажів.

Ключове тут те, що у фокусі опиняються перевізники, а не приватні водії.

Що маємо станом на зараз

Повноцінної форми такого контролю в Україні як окремої системи немає, а частково функції контролю в межах повноважень уже виконує Укртрансбезпека. Тобто тема не з’являється з нуля, просто в євроінтеграційному контексті її часто подають як "новий каральний механізм", хоча логіка там інша.

Що все це означає для пересічних українців і бізнесу

Для водіїв легковиків головний меседж такий: найближчим часом не йдеться про те, що їм раптово введуть плату за проїзд "за все" або обов’язковий техогляд. Такі зміни технічно й юридично не можна втілити в реальність за кілька днів чи тижнів.

Для бізнесу й перевізників меседж інший: євроінтеграційні транспортні стандарти сильніше зачеплять саме комерційного сегмента. А ще фокус змістять на прозорі правила та зменшення корупції, а не на імітацію контролю.

У Мінрозвитку підкреслюють: Євроінтеграція у сфері транспорту – це не про раптові заборони чи масові платні дороги. Це про безпечніші перевезення, прозорі та зрозумілі правила, рівні умови для бізнесу, поетапні реформи з урахуванням українських реалій.