Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Киев • УНН
Массовые платные дороги "по требованию ЕС", обязательный техосмотр для всех авто уже в 2026-м и придорожные "карательные" проверки для каждого водителя пока остаются мифами. На самом деле евроинтеграция в транспорте сводится к другому: подготовке законодательной базы, поэтапным решениям и реформам, направленным на безопасность, прозрачность процедур и уменьшение коррупции, прежде всего в сфере коммерческих перевозок.
В социальных сетях и некоторых СМИ распространяются утверждения о якобы введении в Украине платных дорог по требованию ЕС, обязательного техосмотра для всех авто уже в 2026 году и придорожного контроля с тотальными проверками.
В Министерстве развития общин и территорий Украины отмечают, что пока соответствующие решения не приняты, а евроинтеграционные изменения в транспортной сфере предусматривают прежде всего разработку законодательства, поэтапные реформы и усиление безопасности и прозрачности процедур, с фокусом на коммерческие перевозки, передает УНН.
В профильном министерстве решили разобрать три самых популярных мифа и объяснить, что за ними на самом деле стоит.
Миф 1. ЕС заставит Украину сделать дороги платными
Европейская интеграция не означает автоматического введения платного проезда. По состоянию на сейчас в Украине нет принятых решений, которые бы вводили плату за проезд на существующих дорогах общего пользования.
Как это создано и работает в Европе
Важный нюанс: во многих странах ЕС действительно есть платные дороги, но не во всех. Общее для большинства другое: наличие законодательной рамки, которая позволяет (или регулирует) платные дороги при определенных условиях. Собственно, потребность иметь такие правила и является тем, что считают важной частью евроинтеграционных обязательств.
Чаще всего платный проезд касается:
- новых или реконструированных автомагистралей;
- альтернативных маршрутов с более высоким уровнем сервиса;
- отдельных участков, в частности для грузового транспорта.
Как система может выглядеть в Украине
Заявленная логика та же: платная дорога может существовать только как альтернатива бесплатной, а не вместо нее. И даже тогда это не "одним решением", а через отдельные решения государства с учетом экономической целесообразности и интересов пользователей.
Почему платные дороги — это не завтрашний день для украинских водителей
Чтобы что-либо в этом направлении стало возможным, сначала нужно:
1. Разработать и принять соответствующее законодательство.
2. Определить модель реализации, источники финансирования, правила тарификации, контроля качества.
Плюс влияет еще один мощный фактор: во время войны в государственном бюджете нет средств на массовое строительство новых дорог, которые потенциально могли бы стать платными.
Поэтому как одна из теоретических моделей, по мнению экспертов отрасли, фигурирует публично-частное партнерство: инвестор строит, а затем получает доход через оплату проезда.
Миф 2. В 2026 году введут обязательный техосмотр для всех авто по требованию ЕС
В профильном министерстве отмечают: решение о немедленном или массовом введении обязательного технического контроля (ОТК) для всех автомобилей, включая легковые, не приняли. То есть сценарий "в 2026-м все владельцы легковушек выстраиваются в очереди" не имеет под собой законодательной основы.
Зачем тогда эта реформа вообще
Европейская логика ОТК проста: на дорогах должно быть меньше технически опасного транспорта. Даже если человек не управляет сам, он все равно хочет, чтобы рядом ехали исправные авто, автобусы и грузовики.
Отдельный практический момент: украинские авто при пересечении границы с некоторыми государствами уже могут нуждаться в действующем техосмотре (в частности речь идет о Румынии и Молдове). То есть тема технической исправности давно перестала быть просто теорией.
О чем именно идет речь в украинском контексте
Реформа ОТК, которую обсуждают в связи с евроинтеграцией, фокусируется на том, чтобы одномоментно нагрузить миллионы владельцев легковушек, а:
- повысить безопасность дорожного движения;
- устранить коррупционные практики;
- ввести прозрачные и понятные процедуры.
Речь идет о поэтапных решениях, прежде всего для коммерческого транспорта (перевозки пассажиров и грузов), и о модернизации самой системы ОТК.
Также обсуждается возможность контроля для подержанного транспорта, который впервые будут завозить в Украину, чтобы импорт не превращался во ввоз технически проблемных машин.
Почему без законодателей изменения невозможны
Сейчас ОТК в Украине — обязательный для коммерческого транспорта: такси, автобусов, грузовиков. Если государство захочет расширить требования на легковые авто, сначала нужно:
1. Чтобы Верховная Рада приняла соответствующие законы.
2. Параллельно реформировать процедуры и контроль, чтобы это не стало конвейером фиктивных справок.
Миф 3. Придорожный контроль введут, чтобы штамповать новые штрафы и устроить тотальные проверки
Сейчас в Украине не внедряют придорожный контроль как новую систему для любого вида транспорта.
Что такое придорожный контроль в европейской практике
В ЕС это стандартный инструмент, который направлен на:
- проверку безопасности перевозок;
- соблюдение режимов труда и отдыха водителей;
- техническое состояние транспорта на маршрутах;
- правильность крепления грузов.
Ключевое здесь то, что в фокусе оказываются перевозчики, а не частные водители.
Что имеем по состоянию на сейчас
Полноценной формы такого контроля в Украине как отдельной системы нет, а частично функции контроля в рамках полномочий уже выполняет Укртрансбезопасность. То есть тема не появляется с нуля, просто в евроинтеграционном контексте ее часто подают как "новый карательный механизм", хотя логика там другая.
Что все это означает для рядовых украинцев и бизнеса
Для водителей легковушек главный посыл таков: в ближайшее время речь не идет о том, что им внезапно введут плату за проезд "за все" или обязательный техосмотр. Такие изменения технически и юридически нельзя воплотить в реальность за несколько дней или недель.
Для бизнеса и перевозчиков посыл другой: евроинтеграционные транспортные стандарты сильнее затронут именно коммерческий сегмент. А еще фокус сместят на прозрачные правила и уменьшение коррупции, а не на имитацию контроля.
В Минразвития подчеркивают: Евроинтеграция в сфере транспорта – это не о внезапных запретах или массовых платных дорогах. Это о более безопасных перевозках, прозрачных и понятных правилах, равных условиях для бизнеса, поэтапных реформах с учетом украинских реалий.