Північна Корея засудила спільні військові навчання Південної Кореї, Японії та США
Київ • УНН
Північна Корея рішуче засудила спільні військові навчання, проведені цього місяця Південною Кореєю, Японією і США, назвавши їх "азіатською версією НАТО"
Північна Корея розкритикувала спільні військові навчання Південної Кореї, Японії та США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У неділю державні ЗМІ Північної Кореї поінформували, що країна різко засудила спільні військові навчання, проведені цього місяця Південною Кореєю, Японією та Сполученими Штатами.
У КНДР стверджують, що такі навчання демонструють переростання відносин між трьома країнами в "азіатську версію НАТО".
Нагадаємо
У четвер Південна Корея, Японія та Америка розпочали широкомасштабні спільні військові навчання під назвою "Freedom Edge", у яких беруть участь військово-морські есмінці, винищувачі та атомний американський авіаносець "Теодор Рузвельт".
Метою цих навчань є посилення захисту від ракет, підводних човнів та повітряних атак.
США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між КНДР та рф24.06.24, 11:12 • 16162 перегляди