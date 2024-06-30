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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Північна Корея засудила спільні військові навчання Південної Кореї, Японії та США

Київ • УНН

 • 68239 перегляди

Північна Корея рішуче засудила спільні військові навчання, проведені цього місяця Південною Кореєю, Японією і США, назвавши їх "азіатською версією НАТО"

Північна Корея засудила спільні військові навчання Південної Кореї, Японії та США

Північна Корея розкритикувала спільні військові навчання Південної Кореї, Японії та США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У неділю державні ЗМІ Північної Кореї поінформували, що країна різко засудила спільні військові навчання, проведені цього місяця Південною Кореєю, Японією та Сполученими Штатами.

У КНДР стверджують, що такі навчання демонструють переростання відносин між трьома країнами в "азіатську версію НАТО".

Нагадаємо

У четвер Південна Корея, Японія та Америка розпочали широкомасштабні спільні військові навчання під назвою "Freedom Edge", у яких беруть участь військово-морські есмінці, винищувачі та атомний американський авіаносець "Теодор Рузвельт".

Метою цих навчань є посилення захисту від ракет, підводних човнів та повітряних атак.

США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між КНДР та рф24.06.24, 11:12 • 16162 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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