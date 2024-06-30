Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

Северная Корея раскритиковала совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В воскресенье государственные СМИ Северной Кореи проинформировали, что страна резко осудила совместные военные учения, проведенные в этом месяце Южной Кореей, Японией и Соединенными Штатами.

В КНДР утверждают, что такие учения демонстрируют перерастание отношений между тремя странами в "азиатскую версию НАТО".

Напомним

В четверг Южная Корея, Япония и Америка начали широкомасштабные совместные военные учения под названием "Freedom Edge", в которых участвуют военно-морские эсминцы, истребители и атомный американский авианосец "Теодор Рузвельт".

Целью этих учений является усиление защиты от ракет, подводных лодок и воздушных атак.

США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и рф