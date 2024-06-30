Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: обсудили дополнительные системы Patriot и саммит НАТО

Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: обсудили дополнительные системы Patriot и саммит НАТО

  •  42178 просмотра
Захватчики намерены приравнять гражданский оккупационный персонал с ветеранами рф - Центр сопротивления

Захватчики намерены приравнять гражданский оккупационный персонал с ветеранами рф - Центр сопротивления

  •  44338 просмотра
Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии: обсудили подготовку двустороннего соглашения в сфере безопасности

Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии: обсудили подготовку двустороннего соглашения в сфере безопасности

  •  39434 просмотра
На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

  •  47190 просмотра
Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

  •  51459 просмотра
публикации
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  167753 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  162370 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  185406 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

27 июня 2024, 07:33  •  194167 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  209076 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

  •  51778 просмотра
5 захватывающих фильмов о Диком Западе: что посмотреть в эти выходные

5 захватывающих фильмов о Диком Западе: что посмотреть в эти выходные

28 июня 2024, 17:19  •  55349 просмотра
28 июня: Международный день розового вина, День молочного шоколада

28 июня: Международный день розового вина, День молочного шоколада

28 июня 2024, 03:03  •  100042 просмотра
В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

27 июня 2024, 13:19  •  103001 просмотра
Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

27 июня 2024, 12:26  •  102530 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 00:23  •  110 просмотра

Read in English

Северная Корея решительно осудила совместные военные учения, проведенные в этом месяце Южной Кореей, Японией и США, назвав их "азиатской версией НАТО"

Северная Корея раскритиковала совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В воскресенье государственные СМИ Северной Кореи проинформировали, что страна резко осудила совместные военные учения, проведенные в этом месяце Южной Кореей, Японией и Соединенными Штатами.

В КНДР утверждают, что такие учения демонстрируют перерастание отношений между тремя странами в "азиатскую версию НАТО".

Напомним

В четверг Южная Корея, Япония и Америка начали широкомасштабные совместные военные учения под названием "Freedom Edge", в которых участвуют военно-морские эсминцы, истребители и атомный американский авианосец "Теодор Рузвельт".

Целью этих учений является усиление защиты от ракет, подводных лодок и воздушных атак.

США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и рф24 июня 2024, 08:12 • 15553 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

политикаНовости Мира
reutersReuters
natoNATO
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
28 июня 2024, 12:29  •  119669 просмотра

Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист

Эксклюзив
Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт
28 июня 2024, 11:35  •  112518 просмотра

Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт

Эксклюзив
Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП
28 июня 2024, 07:30  •  121269 просмотра

Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП

Эксклюзив
Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ
28 июня 2024, 07:00  •  104165 просмотра

Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ

Эксклюзив
Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители
28 июня 2024, 05:43  •  95479 просмотра

Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители

Эксклюзив
Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"
28 июня 2024, 05:01  •  57889 просмотра

Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники
27 июня 2024, 14:52  •  100849 просмотра

Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники

Эксклюзив
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
27 июня 2024, 14:03  •  85539 просмотра

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Эксклюзив
Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин
27 июня 2024, 12:00  •  95708 просмотра

Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин

Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
27 июня 2024, 08:35  •  101559 просмотра

Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

Популярные

Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

  •  51459 просмотра
На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

  •  47190 просмотра
Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии: обсудили подготовку двустороннего соглашения в сфере безопасности

Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии: обсудили подготовку двустороннего соглашения в сфере безопасности

  •  39434 просмотра
Захватчики намерены приравнять гражданский оккупационный персонал с ветеранами рф - Центр сопротивления

Захватчики намерены приравнять гражданский оккупационный персонал с ветеранами рф - Центр сопротивления

  •  44338 просмотра
Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: обсудили дополнительные системы Patriot и саммит НАТО

Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: обсудили дополнительные системы Patriot и саммит НАТО

  •  42178 просмотра

Публикации

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  167753 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  162370 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  185406 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

27 июня 2024, 07:33  •  194167 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  209076 просмотра

Война

Атака БпЛА повредила жилой дом и автомобиль в белгородской области

Атака БпЛА повредила жилой дом и автомобиль в белгородской области

  •  2413 просмотра
Угрозы баллистического оружия были зафиксированы в нескольких регионах Украины

Угрозы баллистического оружия были зафиксированы в нескольких регионах Украины

  •  5351 просмотра
Украинские военные отбросили оккупантов в Серебрянском лесничестве - DeepState

Украинские военные отбросили оккупантов в Серебрянском лесничестве - DeepState

  •  6744 просмотра
Вражеский удар по Вольнянску: 7 человек погибли и 31 человек получили травмы

Вражеский удар по Вольнянску: 7 человек погибли и 31 человек получили травмы

  •  13726 просмотра
Враг обстрелял Сумскую область 14 раз, зафиксировано 94 взрыва

Враг обстрелял Сумскую область 14 раз, зафиксировано 94 взрыва

  •  19454 просмотра

политика

Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

  •  126 просмотра
Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

  •  10132 просмотра
Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

  •  51459 просмотра
На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

  •  47190 просмотра
Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии: обсудили подготовку двустороннего соглашения в сфере безопасности

Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии: обсудили подготовку двустороннего соглашения в сфере безопасности

  •  39434 просмотра

Война

Атака БпЛА повредила жилой дом и автомобиль в белгородской области

Атака БпЛА повредила жилой дом и автомобиль в белгородской области

  •  2413 просмотра
Угрозы баллистического оружия были зафиксированы в нескольких регионах Украины

Угрозы баллистического оружия были зафиксированы в нескольких регионах Украины

  •  5351 просмотра
Украинские военные отбросили оккупантов в Серебрянском лесничестве - DeepState

Украинские военные отбросили оккупантов в Серебрянском лесничестве - DeepState

  •  6744 просмотра
Вражеский удар по Вольнянску: 7 человек погибли и 31 человек получили травмы

Вражеский удар по Вольнянску: 7 человек погибли и 31 человек получили травмы

  •  13726 просмотра
Враг обстрелял Сумскую область 14 раз, зафиксировано 94 взрыва

Враг обстрелял Сумскую область 14 раз, зафиксировано 94 взрыва

  •  19454 просмотра

политика

Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

  •  126 просмотра
Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

  •  10132 просмотра
Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

  •  51459 просмотра
На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

На фронте общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90 - Генштаб

  •  47190 просмотра
Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии: обсудили подготовку двустороннего соглашения в сфере безопасности

Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Северной Македонии: обсудили подготовку двустороннего соглашения в сфере безопасности

  •  39434 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  47203 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  93387 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  115519 просмотра

Экономика

Украина увеличила экспорт мороженой говядины

Украина увеличила экспорт мороженой говядины

  •  3516 просмотра
В Одесской области работодателям будут предоставлять дополнительную материальную помощь за трудоустроенных переселенцев

В Одесской области работодателям будут предоставлять дополнительную материальную помощь за трудоустроенных переселенцев

  •  8599 просмотра
Завтра свет будут выключать в течение всех суток - "Укрэнерго"

Завтра свет будут выключать в течение всех суток - "Укрэнерго"

  •  22525 просмотра
Налогообложение крипты и других виртуальных активов рассматривают на послевоенный период - Железняк

Налогообложение крипты и других виртуальных активов рассматривают на послевоенный период - Железняк

  •  100173 просмотра
Графики отключений будут действовать все сутки, но Украина до сих пор нуждается в импорте электроэнергии - Минэнерго

Графики отключений будут действовать все сутки, но Украина до сих пор нуждается в импорте электроэнергии - Минэнерго

  •  29906 просмотра

Киев

В Киеве просят установить на станциях метро защитные экраны - петиция

В Киеве просят установить на станциях метро защитные экраны - петиция

  •  26366 просмотра
Взорвал гранату на Троещине и повредил 11 авто: в Киеве задержали нарушителя

Взорвал гранату на Троещине и повредил 11 авто: в Киеве задержали нарушителя

  •  26589 просмотра
В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой

В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой

28 июня 2024, 14:26  •  28007 просмотра
Нанес женщине более 20 ударов ножом: на Киевщине мужчине сообщили о подозрении

Нанес женщине более 20 ударов ножом: на Киевщине мужчине сообщили о подозрении

28 июня 2024, 13:54  •  28265 просмотра
Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро. Движение поездов восстановлено

Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро. Движение поездов восстановлено

28 июня 2024, 08:55  •  37085 просмотра