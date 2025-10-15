Після зняття заборони на виїзд чоловіків 18-22 років кількість українців, які тікають у Німеччину, зросла майже вдесятеро - Welt
Київ • УНН
Після дозволу на виїзд для чоловіків 18-22 років, кількість українців, які шукають захисту в Німеччині, зросла з 100 до 1000 на тиждень. Загальна кількість українців у Німеччині зросла з 7 961 у травні до 18 755 у вересні.
Після запровадження в Україні дозволу для чоловіків 18-22 років виїздити за кордон, у Німеччині майже в десять разів зросла кількість українців, які шукають захисту в цій країні. Зокрема, приїжджають молоді чоловіки, пише УНН з посиланням на Welt.
Деталі
Видання пише, що кількість людей з України, які шукають захисту в Німеччині, очевидно, значно зросла за останні тижні.
"Скасування заборони на в'їзд для працездатних українських чоловіків віком від 18 до 22 років призвело до збільшення кількості заявок на захист від цієї групи з приблизно 100 на тиждень до набрання чинності положення до приблизно 1000 на тиждень", – повідомила речниця Федерального міністерства внутрішніх справ газетам Funke Media Group.
Вона додала, що наразі важко спрогнозувати, наскільки це "тимчасовий розвиток подій".
Загальна кількість людей з України в Німеччині, як вказано, зросла протягом літа. За даними МВС, у травні через профільну систему реєстрації було зареєстровано 7 961 українця, у серпні – 11 277, а у вересні – 18 755.
На відміну від біженців з інших країн, українці, які шукають захисту, отримують дозвіл на проживання згідно зі статтею 24 закону про проживання у країні, яка дозволяє негайний доступ до ринку праці та соціальних виплат, пише видання.
Доповнення
Станом на кінець серпня 2025 року 4,37 мільйона громадян України користувалися тимчасовим захистом у країнах ЄС. Це на 30 980 людей більше, ніж на кінець липня.