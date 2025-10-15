Після зняття заборони на виїзд чоловіків 18-22 років кількість українців, які тікають у Німеччину, зросла майже вдесятеро - Welt

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Ексклюзив
08:03 • 2222 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 4498 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 10792 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 12951 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 10431 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 13418 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 14950 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
14 жовтня, 19:16 • 31072 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 60765 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 53033 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.7м/с
62%
754мм
Популярнi новини
ЦПД: стаття нібито Frankfurter Allgemeine Zeitung про "внутрішню війну" в Україні - фейк14 жовтня, 23:02 • 38133 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 47255 перегляди
Шахраї пропонують "легкий заробіток" у соцмережах: як захиститися15 жовтня, 01:08 • 35377 перегляди
Жорстокі сутички в Газі: ХАМАС здійснив публічну страту восьми осіб - CNN15 жовтня, 01:39 • 54399 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo05:50 • 27087 перегляди
Публікації
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ08:15 • 2854 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
07:17 • 10792 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію07:08 • 12951 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo05:50 • 27425 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31 • 84057 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джон Гілі
Марк Рютте
Борис Пісторіус
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 47544 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 31437 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 33368 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 41733 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 45721 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
Серіали
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Instagram

Після зняття заборони на виїзд чоловіків 18-22 років кількість українців, які тікають у Німеччину, зросла майже вдесятеро - Welt

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Після дозволу на виїзд для чоловіків 18-22 років, кількість українців, які шукають захисту в Німеччині, зросла з 100 до 1000 на тиждень. Загальна кількість українців у Німеччині зросла з 7 961 у травні до 18 755 у вересні.

Після зняття заборони на виїзд чоловіків 18-22 років кількість українців, які тікають у Німеччину, зросла майже вдесятеро - Welt

Після запровадження в Україні дозволу для чоловіків 18-22 років виїздити за кордон, у Німеччині майже в десять разів зросла кількість українців, які шукають захисту в цій країні. Зокрема, приїжджають молоді чоловіки, пише УНН з посиланням на Welt.

Деталі

Видання пише, що кількість людей з України, які шукають захисту в Німеччині, очевидно, значно зросла за останні тижні.

"Скасування заборони на в'їзд для працездатних українських чоловіків віком від 18 до 22 років призвело до збільшення кількості заявок на захист від цієї групи з приблизно 100 на тиждень до набрання чинності положення до приблизно 1000 на тиждень", – повідомила речниця Федерального міністерства внутрішніх справ газетам Funke Media Group.

Вона додала, що наразі важко спрогнозувати, наскільки це "тимчасовий розвиток подій".

Загальна кількість людей з України в Німеччині, як вказано, зросла протягом літа. За даними МВС, у травні через профільну систему реєстрації було зареєстровано 7 961 українця, у серпні – 11 277, а у вересні – 18 755.

На відміну від біженців з інших країн, українці, які шукають захисту, отримують дозвіл на проживання згідно зі статтею 24 закону про проживання у країні, яка дозволяє негайний доступ до ринку праці та соціальних виплат, пише видання.

Доповнення

Станом на кінець серпня 2025 року 4,37 мільйона громадян України користувалися тимчасовим захистом у країнах ЄС. Це на 30 980 людей більше, ніж на кінець липня.

Павло Зінченко

СуспільствоНовини СвітуНаші за кордоном
ТЦК та СП
Державний кордон України
Європейський Союз
Німеччина
Україна