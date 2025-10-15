$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
08:03 • 1348 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 2418 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 8592 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 11515 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 9418 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 13057 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 14680 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 31037 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 60742 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 53009 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

После снятия запрета на выезд мужчин 18-22 лет количество украинцев, бегущих в Германию, выросло почти в десять раз - Welt

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

После разрешения на выезд для мужчин 18-22 лет количество украинцев, ищущих защиты в Германии, выросло со 100 до 1000 в неделю. Общее количество украинцев в Германии выросло с 7 961 в мае до 18 755 в сентябре.

После снятия запрета на выезд мужчин 18-22 лет количество украинцев, бегущих в Германию, выросло почти в десять раз - Welt

После введения в Украине разрешения для мужчин 18-22 лет выезжать за границу, в Германии почти в десять раз возросло количество украинцев, ищущих защиты в этой стране. В частности, приезжают молодые мужчины, пишет УНН со ссылкой на Welt.

Подробности

Издание пишет, что количество людей из Украины, ищущих защиты в Германии, очевидно, значительно возросло за последние недели.

"Отмена запрета на въезд для трудоспособных украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет привела к увеличению количества заявок на защиту от этой группы с примерно 100 в неделю до вступления положения в силу до примерно 1000 в неделю", – сообщила пресс-секретарь Федерального министерства внутренних дел газетам Funke Media Group.

Она добавила, что сейчас трудно спрогнозировать, насколько это "временное развитие событий".

Общее количество людей из Украины в Германии, как указано, возросло в течение лета. По данным МВД, в мае через профильную систему регистрации был зарегистрирован 7 961 украинец, в августе – 11 277, а в сентябре – 18 755.

В отличие от беженцев из других стран, украинцы, ищущие защиты, получают разрешение на проживание согласно статье 24 закона о проживании в стране, которая позволяет немедленный доступ к рынку труда и социальным выплатам, пишет издание.

Дополнение

По состоянию на конец августа 2025 года 4,37 миллиона граждан Украины пользовались временной защитой в странах ЕС. Это на 30 980 человек больше, чем на конец июля.

Павел Зинченко

