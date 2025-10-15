После снятия запрета на выезд мужчин 18-22 лет количество украинцев, бегущих в Германию, выросло почти в десять раз - Welt
Киев • УНН
После разрешения на выезд для мужчин 18-22 лет количество украинцев, ищущих защиты в Германии, выросло со 100 до 1000 в неделю. Общее количество украинцев в Германии выросло с 7 961 в мае до 18 755 в сентябре.
После введения в Украине разрешения для мужчин 18-22 лет выезжать за границу, в Германии почти в десять раз возросло количество украинцев, ищущих защиты в этой стране. В частности, приезжают молодые мужчины, пишет УНН со ссылкой на Welt.
Подробности
Издание пишет, что количество людей из Украины, ищущих защиты в Германии, очевидно, значительно возросло за последние недели.
"Отмена запрета на въезд для трудоспособных украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет привела к увеличению количества заявок на защиту от этой группы с примерно 100 в неделю до вступления положения в силу до примерно 1000 в неделю", – сообщила пресс-секретарь Федерального министерства внутренних дел газетам Funke Media Group.
Она добавила, что сейчас трудно спрогнозировать, насколько это "временное развитие событий".
Общее количество людей из Украины в Германии, как указано, возросло в течение лета. По данным МВД, в мае через профильную систему регистрации был зарегистрирован 7 961 украинец, в августе – 11 277, а в сентябре – 18 755.
В отличие от беженцев из других стран, украинцы, ищущие защиты, получают разрешение на проживание согласно статье 24 закона о проживании в стране, которая позволяет немедленный доступ к рынку труда и социальным выплатам, пишет издание.
Дополнение
По состоянию на конец августа 2025 года 4,37 миллиона граждан Украины пользовались временной защитой в странах ЕС. Это на 30 980 человек больше, чем на конец июля.