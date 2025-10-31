Підсанкційна яхта російського олігарха продана сім'ї партнера Дональда Трампа
Київ • УНН
106-метрова суперяхта Amadea, що належала підсанкційному олігарху Сулейману Керімову, була продана на аукціоні 10 вересня. Новим власником стала сім'я мільярдера Хусейна Саджвані, ділового партнера президента США Дональда Трампа.
Деталі
106-метрова суперяхта Amadea, яка належала російському підсанкційному олігарху Сулейману Керимову, за рішенням влади США була продна на аукціоні, який відбувся 10 вересня. Новим власником яхти стала сім'я мільярдера і ділового партнера президента США Дональда Трампа Хусейна Саджвані.
Amadea зареєстрована на Британських Віргінських островах компанія Beyond Holdings Group. До березня 2025 року Beyond Holdings Group мала назву AHS Four Company.
Нова компанія, що купила Amadea, зареєстрована в офісному комплексі Executive Heights в районі Barsha Heights (Дубай) - будівлі, що належить групі Damac. Абревіатура AHS, ймовірно, розшифровується як Abbas Hussain Sajwani. На яхтових порталах фігурує компанія AHS Four Company Yacht, яку пов'язували із 66-метровою яхтою AHS. Вона належала Аббасу Хуссейну Саджвані, члену ради директорів девелопера Damac Properties та сину Хусейна Саджвані.
Нагадаємо
Володіння суперяхтами стало візитною карткою мільярдерів. Такі судна часто оснащені системами протиракетної оборони, але водночас мають безліч доповнень для розваги гостей у вигляді танцполів, басейнів і СПА. Про найдорожчі яхти світу у матеріалі УНН.
