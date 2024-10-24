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Найдорожчі яхти світу: від золотих якорів до копії вулиць Монако

Київ • УНН

 • 129252 перегляди

Огляд найрозкішніших яхт 2024 року вартістю від 500 млн до 4,8 млрд доларів. Від яхти з кістками динозавра до плавучого Монако - який вигляд мають найдорожчі судна мільярдерів.

Найдорожчі яхти світу: від золотих якорів до копії вулиць Монако

Володіння суперяхтами стало візитною карткою мільярдерів. Такі судна часто оснащені системами протиракетної оборони, але водночас мають безліч доповнень для розваги гостей у вигляді танцполів, басейнів і СПА. А на палубі однієї з таких яхт можна побачити копію міських вулиць Монако. Про найдорожчі яхти 2024 року читайте в матеріалі УНН.

History Supreme - 4,8 мільярда доларів

Прикрашена 100 кілограмами чистого золота і платини, ця ультрарозкішна яхта. До її створення доклався британський дизайнер Стюарт Г'юз, відомий своїми часом божевільними ідеями, що втілюють розкіш і багатство, як, наприклад, золотий iPhone за 15 млн доларів.

За наявними даними, 100-футове судно належить малайзійському бізнесменові Роберту Куоку (найбагатша людина в Малайзії, що входить до сотні найбагатших людей світу. Бізнес-інтереси його дуже широкі: від видобутку нафти і вантажоперевезень до готельного бізнесу і видавничої справи). History Supreme лідирує в рейтингу найдорожчих яхт з великим відривом.

Судно вкрите платиною і золотом від носа до корми, також дорогоцінними металами вкриті поручні, якорі, обідня зона. Головна спальня на яхті також дивує неймовірно дорогими елементами інтер'єру: вона оздоблена платиною, а настінні панелі виготовлені з метеоритного каменю і справжньої кістки тиранозавра. 

Хоча дизайнер Стюарт Г'юз публічно оголосив подробиці про яхту на своєму сайті, деякі любителі човнів переконані, що все це - обман, оскільки судно не бачили вже понад десятиліття.

Eclipse 1,5 мільярда доларів

Ця 162 метрова яхта належить російському олігарху роману абрамовичу. Це судно оснащене передовою системою протиракетної оборони, куленепробивним склом і технологією, що блокує можливість несанкціонованої зйомки, того що відбувається за цими самими стеклами.

Крім безпеки, Eclipse повністю відповідає гедоністичному способу життя, який можна очікувати від мільярдера-олігарха. На борту є 24 каюти, два басейни (один з яких перетворюється на танцпол), диско-зал і навіть міні-субмарина, яка занурюється на глибину до 160 футів.

Цю чудову яхту створили відомі німецькі суднобудівники Blohm+Voss.

Додамо, що, коли абрамович під санкції Великої Британії, цю яхту перегнали в район Карибських островів, але пізніше її бачили біля берегів Туреччини.

Streets of Monaco - 1 млрд доларів

Ця 155-метрова яхта розроблена Yacht Island Design спільно з BMT Nigel Gee. Ймовірно, вона перебуває ще на стадії остаточного завершення і спуску на воду. Згідно з концепцією яхта буде являти собою втілення вулиць Монако.

На борту Streets of Monaco будуть копії таких знакових пам'яток, як Monte Carlo Casino і Hotel de Paris, і навіть буде функціональна траса для картингу, що копіює знамениту трасу Гран-прі. Нагадуючи п'ятизірковий готель, яхта також матиме СПА, тренажерний зал, кафе і кілька басейнів для гостей. Вона зможе вмістити до 16 гостей, а для її обслуговування знадобиться команда з 70 осіб.

Scheherazade - 700 млн доларів

Довжина цієї суперяхти становить 140 метрів. Кімнати на яхті інкрустовані золотом. Загалом на яхті 22 каюти, в яких можуть розміститися 40 гостей, а загальна чисельність екіпажу становить 94 людини. Там є сауна, хамам, кріотерапевтична камера, гідромасажна кімната. Однак на яхті немає відкритих басейнів, які зазвичай трапляються на яхтах такого розміру - ймовірно з міркувань безпеки та збереження більшої приватності. Але на яхті є критий басейн, здатний перетворюватися на танцпол.

Незважаючи на всі ці зручності, яхта не експлуатується з 2022 року після того, як її конфіскувала італійська влада. Фактичні власники яхти досі невідомі громадськості. Згідно з відритими джерелами, до 2022 року яхта кілька разів швартувалася в російському порту сочі. За деякими даними власником є едуард худайнатов, колишній генеральний директор російської державної нафтової компанії "роснефть", щодо якого ЄС запровадив санкції в червні 2022 року. Агентство Bloomberg заявляло, що американські чиновники стверджували в судових документах, що худайнатов був "фіктивним власником" двох яхт, включно з "шехерезадою", від імені російського диктатора путіна.

Пов'язувану з путіним арештовану суперяхту за 700 млн дол. дозволили переобладнати - FT07.08.2023, 08:28 • 311691 перегляд

Azzam-600 млн

Це 180-метрове судно було спущено на воду 213 року і колись  належало шейху Халіфі бін Заїду Аль Нагаяну, покійному президенту ОАЕ і правителю Абу-Дабі. Швидкість - одна з найбільш вражаючих особливостей цієї суперяхти, яка може розвивати швидкість до 32 вузлів за допомогою двох газових турбін і двох дизельних двигунів.

В інтер'єрі яхти використано перли. У яхти також є система протиракетної оборони, а її головна спальня - куленепробивна.

The Koru - 500 млн доларів

Власником яхти є Засновник Amazon Джефф Безос. 127-метрове судно є найвищим судном такого типу, що має три щогли, які підносяться на 70 метрів.

На борту Koru є всі зручності, гідні розкоші мільярдера: сучасний кінотеатр, салон, джакузі, тренажерна зала, два басейни і навіть дерев'яна скульптура, що зображає скандинавську богиню Фрейю.

Яхта здатна вмістити 18 гостей і має 40 членів екіпажу.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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